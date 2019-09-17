Fitch підвищив рейтинг п'яти українських міст
Прогнози по всіх рейтингах п'яти міст оцінені як позитивні
Міжнародне рейтингове агентство Fitch підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) в іноземній і національній валютах Дніпру, Львову, Одесі, Києву та Харкову.
Про це йдеться в повідомленні Fitch.
Наголошується, що рейтинги Дніпра, Львова, Одеси, Києва та Харкова стримуються суверенними рейтингами, тому будь-яка рейтингова дія із суверенних РДЕ України зумовить відповідну рейтингову дію за РДЕ цих субнаціональних утворень.
Наголошується, що довгостроковий рейтинг дефолту всіх 5-ти міст підвищений до рівня «B», а їх прогноз «позитивний».
Також довгостроковий рейтинг дефолту емітентів у національній валюті підвищений до рівня «B», прогноз «позитивний».
Національний довгостроковий рейтинг підтверджений на рівні «AA-(ukr)», прогноз «стабільний» у Львові та Дніпрі.
Раніше повідомлялося,що Київ зростає в міжнародних рейтингах. За словами мера Віталія Кличка, це свідчить про поліпшення умов для ведення бізнесу та інвестиційну привабливість міста.
Також зазначимо, що напередодні Fitch підвищив рейтинг Нафтогазу.
Джерело: Українські новини