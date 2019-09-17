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    Економіка та фінанси

    Fitch підвищив рейтинг п'яти українських міст

    • Розсилка
    <span>Київ&nbsp;&mdash; одне з міст, чий рейтинг підвищила агенція</span> - Fitch підвищив рейтинг п'яти українських міст
    Київ — одне з міст, чий рейтинг підвищила агенція

    Прогнози по всіх рейтингах п'яти міст оцінені як позитивні

    Міжнародне рейтингове агентство Fitch підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) в іноземній і національній валютах Дніпру, Львову, Одесі, Києву та Харкову.

    Про це йдеться в повідомленні Fitch.

    Наголошується, що рейтинги Дніпра, Львова, Одеси, Києва та Харкова стримуються суверенними рейтингами, тому будь-яка рейтингова дія із суверенних РДЕ України зумовить відповідну рейтингову дію за РДЕ цих субнаціональних утворень.

    Наголошується, що довгостроковий рейтинг дефолту всіх 5-ти міст підвищений до рівня «B», а їх прогноз «позитивний».

    Також довгостроковий рейтинг дефолту емітентів у національній валюті підвищений до рівня «B», прогноз «позитивний».

    Національний довгостроковий рейтинг підтверджений на рівні «AA-(ukr)», прогноз «стабільний» у Львові та Дніпрі.

    Раніше повідомлялося,що Київ зростає в міжнародних рейтингахЗа словами мера Віталія Кличка, це свідчить про поліпшення умов для ведення бізнесу та інвестиційну привабливість міста. 

    Також зазначимо, що напередодні Fitch підвищив рейтинг Нафтогазу.

     Fitch Ratings — одне з трьох провідних рейтингових агентств світу. Входить в групу компаній Fitch Group. Крім кредитного агентства, група включає компанію Fitch Solutions — компанія яка займається маркетингом продуктів та послуг Fitch Ratings. Крім того в групу входить Algorithmics — один із світових лідері в області оцінювання ризиків компаній.


    Джерело: Українські новини

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