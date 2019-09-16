Fitch підвищив рейтинг Нафтогазу
Перегляд кредитного рейтингу Нафтогазу відбувся після того, як Fitc переглянуло рейтинг України
Рейтингова агенція Fitch Ratings підвищила кредитний рейтинг Нафтогазу з «B-» до «B».
Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на повідомлення агенції.
Зазначається, що перегляд кредитного рейтингу Нафтогазу — найбільш прибуткової державної компанії України — відбувся після того, як Fitc переглянуло рейтинг України, підвищивши його до рівня «B».
Кредитний рейтинг — це узагальнена оцінка агентства щодо ризиків інвестування коштів у те чи інше підприємство, державу чи місто та цінні папери, що вони випускають. Чим вищий рейтинг — тим менші ризики і тим менші відсоткові ставки за запозиченнями.
Як повідомлялося, напередодні Fitch підвищив кредитний рейтинг Укрзалізниці.
9 вересня Fitch підвищив кредитний рейтинг Україні, встановивши його на рівні «В».
Зазначимо, що загалом кредитні рейтинги Fitch групи «В» є спекулятивними та означають наявність у країні певних ризиків для фінансової стабільності. Однак підвищення рейтингу у цій групі загалом означає зменшення рівня ризикованості інвестицій.