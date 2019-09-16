Fitch підвищив рейтинг Нафтогазу



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Кредитний рейтинг — це узагальнена оцінка агентства щодо ризиків інвестування коштів у те чи інше підприємство

Перегляд кредитного рейтингу Нафтогазу відбувся після того, як Fitc переглянуло рейтинг України

Рейтингова агенція Fitch Ratings підвищила кредитний рейтинг Нафтогазу з «B-» до «B».

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на повідомлення агенції.

Зазначається, що перегляд кредитного рейтингу Нафтогазу — найбільш прибуткової державної компанії України — відбувся після того, як Fitc переглянуло рейтинг України, підвищивши його до рівня «B».

Кредитний рейтинг — це узагальнена оцінка агентства щодо ризиків інвестування коштів у те чи інше підприємство, державу чи місто та цінні папери, що вони випускають. Чим вищий рейтинг — тим менші ризики і тим менші відсоткові ставки за запозиченнями.

Як повідомлялося, напередодні Fitch підвищив кредитний рейтинг Укрзалізниці.

9 вересня Fitch підвищив кредитний рейтинг Україні, встановивши його на рівні «В».

Зазначимо, що загалом кредитні рейтинги Fitch групи «В» є спекулятивними та означають наявність у країні певних ризиків для фінансової стабільності. Однак підвищення рейтингу у цій групі загалом означає зменшення рівня ризикованості інвестицій.