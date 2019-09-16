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    Економіка та фінанси

    Fitch підвищив рейтинг Нафтогазу

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    Кредитний рейтинг &mdash; це узагальнена оцінка агентства щодо ризиків інвестування коштів у те чи інше підприємство - Fitch підвищив рейтинг Нафтогазу
    Кредитний рейтинг — це узагальнена оцінка агентства щодо ризиків інвестування коштів у те чи інше підприємство

    Перегляд кредитного рейтингу Нафтогазу відбувся після того, як Fitc переглянуло рейтинг України

    Рейтингова агенція Fitch Ratings підвищила кредитний рейтинг Нафтогазу з «B-» до «B».

    Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на повідомлення агенції.

    Зазначається, що перегляд кредитного рейтингу Нафтогазу — найбільш прибуткової державної компанії України — відбувся після того, як Fitc переглянуло рейтинг України, підвищивши його до рівня «B».

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    Кредитний рейтинг — це узагальнена оцінка агентства щодо ризиків інвестування коштів у те чи інше підприємство, державу чи місто та цінні папери, що вони випускають. Чим вищий рейтинг — тим менші ризики і тим менші відсоткові ставки за запозиченнями.

    Як повідомлялося, напередодні Fitch підвищив кредитний рейтинг Укрзалізниці.

    9 вересня Fitch підвищив кредитний рейтинг Україні, встановивши його на рівні «В».

    Зазначимо, що загалом кредитні рейтинги Fitch групи «В» є спекулятивними та означають наявність у країні певних ризиків для фінансової стабільності. Однак підвищення рейтингу у цій групі загалом означає зменшення рівня ризикованості інвестицій.

     

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