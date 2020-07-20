Акції малайзійського виробника латексних рукавичок зросли на 1000%



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За час пандемії коронавірусу акції малайзійського виробника латексних рукавичок зросли на тисячу відсотків

В цілому ринкова вартість трьох малайзійських виробників латексних рукавичок з початку 2020 року зросла на $26 мільярдів

Акції малайзійської компанії Supermax Corp, яка виробляє латексні рукавички, зросли на 1000%. Це майже в чотири рази більше, ніж у Tesla.

Про це пише Bloomberg.

Цінні папери іншої компанії, Top Glove Corp, додали 389%, а акції третьої компанії цього ж напрямку, Kossan Rubber, подорожчали на 230%.

В цілому ринкова вартість трьох малайзійських виробників латексних рукавичок з початку 2020 року зросла на $26 мільярдів. Як зазначає Bloomberg, для місцевого ринку це «безпрецедентне зростання».

Це сталося через те, що під час пандемії коронавірусу попит на латексні рукавички дуже сильно збільшився. Як зазначає видання, в інвесторів ці компанії популярніші за електромобілі та вогнемети Ілона Маска.

Так, понад 1 долар з 10, які зараз інвестуються у фондовий ринок Малайзії, пов’язані з виробництвом рукавичок.



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