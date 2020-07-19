Позитивні новини з Буковини: нових хворих все менше, а тих, хто здолав Сovid-19, все більше



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На Буковині від Covid-19 сьогодні одужала 81 людина

Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 5332 особи

У Чернівецькій області сьогодні від коронавірусу одужала 81 людини, а в 22-х виявили хворобу.

Про це голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, усього сьогодні було досліджено 307 зразків.

Таким чином, загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 5332 особи.

Нагадаємо, станом на ранок 19 липня в Україні зафіксовано 731 новий випадок коронавірусу, це на 116 випадків менше, ніж учора (847).

Одужали – 354 (вчора 756), померли – 8 (вчора 21).

Загалом одужали 30 879 осіб, летальних випадків – 1 485.

У Києві виявлено хворих 87 осіб (вчора 108). Також 22 випадкі зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 27) і 109 – на Львівщині (вчора 137), 67 – на Рівненщині (вчора 75).

Коронавірус в Україні

Всього 58842

Одужали 30879

Хворіють 26478

Померли 1485

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Як повідомлялося, станом на ранок 18 липня в Україні зафіксовано 847 нових випадки коронавірусу, це на 38 випадків більше, ніж учора (809).

Одужали – 756 (вчора 838), померли – 21 (вчора 11).

Загалом одужали 30 525 осіб, летальних випадків – 1 477.

У Києві виявлено хворих 108 осіб (вчора 76). Також 27 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 30) і 137 – на Львівщині (вчора 132), 75 – на Рівненщині (вчора 88).