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    Позитивні новини з Буковини: нових хворих все менше, а тих, хто здолав Сovid-19, все більше

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    На Буковині від Covid-19 сьогодні одужала 81 людина - Позитивні новини з Буковини: нових хворих все менше, а тих, хто здолав Сovid-19, все більше
    На Буковині від Covid-19 сьогодні одужала 81 людина

    Загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 5332 особи

    У Чернівецькій області сьогодні від коронавірусу одужала 81 людини, а в 22-х виявили хворобу.

    Про це голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    За його словами, усього сьогодні було досліджено 307 зразків.

    Таким чином, загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 5332 особи.

    Нагадаємо, станом на ранок 19 липня в Україні зафіксовано 731 новий випадок коронавірусу, це на 116 випадків менше, ніж учора (847).

    Одужали – 354 (вчора 756), померли – 8 (вчора 21).

    Загалом одужали 30 879 осіб, летальних випадків – 1 485.

    У Києві виявлено хворих 87 осіб (вчора 108). Також 22 випадкі зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 27) і 109 – на Львівщині (вчора 137), 67 – на Рівненщині (вчора 75).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      58842
    • Одужали
      30879
    • Хворіють
      26478
    • Померли
      1485

    Як повідомлялося, станом на ранок 18 липня в Україні зафіксовано 847 нових випадки коронавірусу, це на 38 випадків більше, ніж учора (809).

    Одужали – 756 (вчора 838), померли – 21 (вчора 11).

    Загалом одужали 30 525 осіб, летальних випадків – 1 477.

    У Києві виявлено хворих 108 осіб (вчора 76). Також 27 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 30) і 137 – на Львівщині (вчора 132), 75 – на Рівненщині (вчора 88).

    Чернівецька область хвороби коронавірус
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