В Австралії парламент припиняє роботу до кінця серпня через коронавірус



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В Австралії парламент припиняє роботу до кінця серпня через коронавірус

Поширення хвороби відзначається в таких найбільших містах країни, як Мельбурн і Сідней

Парламент Австралії у зв’язку з епідеміологічним становищем навколо коронавірусу щонайменше до 24 серпня не буде збиратися на засідання.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на західні ЗМІ.

«Ризики парламентських засідань стали істотно вищими, і не схоже на те, що в наступний місяць проблема буде вирішена», — заявив австралійський прем'єр Скотт Моррісон.

За його словами, уряд не може ігнорувати можливий ризик того, що депутати можуть завезти хворобу до Канберри.

У головній опозиційній партії країни — Австралійської лейбористської партії - погодилися з цим рішенням влади, але піддали їх критиці за брак надання інформації з приводу урядових заходів у сфері економіки, які доводиться приймати на тлі кризи.

ЗМІ нагадують, що Австралійська столична територія, де розташована Канберра, як і значна частина країни, тримає ситуацію з коронавірусом під контролем. Але поширення хвороби відзначається в таких найбільших містах країни, як Мельбурн і Сідней. Так, в Мельбурні - столиці штату Вікторія — за 17 липня виявили 217 випадків зараження, а за попередній аналогічний період, 16 липня — 438.

«217 — набагато краще, ніж понад 400, але це показник, який місяць тому нас би шокував», — заявив глава охорони здоров’я штату Вікторія Бретт Саттон.

Всього в Австралії виявлено 11,4 тис. випадків коронавірусу, 122 інфікованих померли. Найбільше випадків припадає на штат Вікторія і на найбільш населений в країні штат Новий Південний Уельс, де розташований Сідней — найбільше місто Австралії.