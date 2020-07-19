Порошенко передав 1800 швейцарських тестів на коронавірус лікарням Тернопільщини



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Петро Порошенко передав 1800 швейцарських тестів на коронавірус лікарням Тернопільщини Фото: Європейська солідарність

Завезли унікальні надсучасні тести, розробка завершилася 10 травня, а вже 17 травня перша партія була в Україні

Під час перебування у Тернопільській області п‘ятий Президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко передав медзакладам чергову партію ІФА-тестів виробництва швейцарської компанії Roche.

Про це повідомляє пресслужба політсили.

1000 тестів отримала Тернопільська університетська лікарня, ще по 400 тестів – Тернопільська міська лікарня N2 та Теребовлянська центральна районна лікарня.

Генеральний директор Тернопільської університетської лікарнї Василь Бліхар подякував Петру Порошенку за постійну підтримку лікарів і наголосив, що лікарня за каденції п’ятого Президента була розбудована і оснащена новітнім обладнанням.

«Ви відкривали цей корпус, він оснащений, мабуть, найпотужніше з усіх лабораторних центрів країни. Я дякую за ту допомогу, яку ви постійно надаєте нашому колективу. Ми добре розуміємо вартість лабораторного оснащення, ці методики, які ви даєте, дають нам можливість моніторити ситуацію в колективі. Це вже друга серія тестів, яку ми отримуємо. За першою програмою майже 300 працівників було протестовано. На жаль, епідеміологічна ситуація не покращується, і ми повинні розуміти, що моніторинг медичного персоналу – це одна з найважливіших цілей», – сказав очільник лікарні.

«Перш за все я хотів би подякувати кожному з вас за те, що ви зараз стоїте на передовій. І в умовах, коли не створені умови для захисту лікарів, ви робите справжнє диво і справжнє геройство. Ви зупиняєте пандемію, ліквідовуєте прорахунки влади. Робите це фактично на голому ентузіазмі», – звернувся Петро Порошенко до медпрацівників.

Він зауважив, що влада обіцяла медикам захист, натомість 900 тон масок на початку епідемії були вивезені за кордон.

«Наша команда, бачачи незграбність дій влади, завезла 130 тисяч захисних антивірусних костюмів найвищої якості. І я щасливий, що ми захистили сотні, а може й тисячі лікарів. Більше трьох тисяч потрапило саме в Тернопільську область. Додатково завезли захисні маски, антивірусні окуляри, пульсоксиметри. Відновили апарати ШВЛ», – зазначив Петро Порошенко.

«Завезли унікальні надсучасні тести. Тести безкоштовні. Вони щойно розроблені, розробка завершилася 10 травня, а вже 17 травня перша партія була в Україні. 2 тисячі тестів за рахунок нашої команди у Тернопільську область було поставлено в минулому місяці. Сьогодні – ще майже 2 тисячі тестів. В першу чергу лікарі мають пройти найнадійніше тестування для то, щоб знайти антитіла і провести діагностику. Я дуже хотів би, щоб наші лікарі були захищені», – наголосив лідер «Європейської Солідарності».

Він навів приклад Вінниці, де перша партія тестів була використана для діагностики серед вихователів дитячих садків. «В перший же день, провівши 300 тестів, у 6 виховательок результати були позитивні. Я щиро бажаю, щоб усі ці тести були негативними. Але принаймні точно вони надійні», – зауважив Порошенко.

Він також наголосив, що парламентська команда «Європейської Солідарності» продовжує відстоювати соціальний захист медпрацівників.

«Так, як ми ставимося до наших воїнів на фронті, – так само треба ставитися і до соціального захисту лікарів, і щодо заробітної платні. На час, коли вони задіяні до пандемічних заходів, заробітна плата має бути більша на 300%», – переконаний Порошенко.

Він нагадав, що ініціював запровадження страхування для медиків на випадок захворювання коронавірусною хворобою. Проте монобільшість фактично обдурила лікарів, вихолостивши закон про страхування.

«Просто обманули лікарів. У нас було – ті, хто захворів, отримують компенсацію від держави стільки, скільки отримує поранений воїн. В залежності від важкості хвороби 100-200-300 тисяч. Не дай Боже, хвороба призвела до трагічного наслідку – мільйон шістсот тисяч. Щодо страхування лікарів від хвороби вони сказали: тільки тоді, коли лікар стане інвалідом. Але від коронавірусу інвалідами не стають. Або помирають, або одужують. І ви просто дурите людей», – наголосив лідер «Європейської Солідарності».

Порошенко наголосив, що «парламентський спецназ» буде завжди захищати інтереси України і українців з усіх куточків нашої держави – чи йдеться про лікарів, чи про армію, чи про захист рідної мови.