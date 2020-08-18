Акція «Твоя енергонезалежність» від «Вінницягаз збут»: газ на зиму за літніми цінами



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«Твоя енергонезалежність» пропонує ощадливим українцям «приготувати санчата влітку»

«Вінницягаз збут» відкриває підписку на другий сезон акції «Твоя енергонезалежність», за допомогою якої споживачі можуть зекономити кошти, купивши газ для опалювального сезону за акційними літніми цінами.

Починаючи з 15 серпня і до 30 вересня 2020 року ощадливі українці можуть зарезервувати для себе будь-який об’єм газу за акційною літньою ціною і використовувати його з 1 жовтня поточного року до 31 березня 2021 року. Скористатись акційною пропозицією та поповнювати зимовий запас газу можна необмежену кількість разів протягом всього періоду дії акції.

Цьогоріч участь в акції буде для споживачів дуже актуальною, адже з 1 серпня було скасовано механізм гарантованого постачання газу населенню за регульованими цінами (ПСО). Скасування ПСО означає, що вартість блакитного палива відтепер буде формуватися за ринковими механізмами.

«Твоя енергонезалежність» пропонує ощадливим українцям «приготувати санчата влітку» і ще до початку опалювального сезону вирішити питання забезпечення своїх осель природним газом.

Вартість газу для учасників акції буде такою:

4,49 грн за кубометр – при укладенні договору у період з 15 по 31 серпня

4,99 грн за кубометр – при укладенні договору у період з 1 по 15 вересня

5,49 грн за кубометр – при укладенні договору у період з 16 вересня до 30 вересня

В акційній ціні не врахована вартість послуги за доставку газу, яка сплачується окремо.

Минулого року вартість блакитного палива для учасників «Твоєї енергонезалежності» становила 5,99 грн за кубометр.

Укласти договір на участь в акції можна за телефоном Контакт-центру, в Центрах обслуговування клієнтів чи у відділення «Вінницягаз збут».

Нагадаємо, впродовж минулого опалювального сезону до акції «Твоя енергонезалежність» загалом долучилося більше 50 тисяч українців, які проінвестували у створення власного запасу газу обсягом понад 60 мільйонів кубометрів. У Вінницькій області перевагами акції «Твоя енергонезалежність» скористалося 2 729 домогосподарств.

Споживачі, які не використали у повному обсязі передплачені обсяги газу, отримали можливість відкласти зарезервовані ресурси на майбутні періоди або повернути заощаджені кошти на свої рахунки.