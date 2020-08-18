Білорус шокував пропагандиста Соловйова: телетрансляцію відразу перервали



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Працівник білоруського заводу показав Соловйову статевий орган в прямому ефірі Скріншот з відео

Співробітник заводу БелАЗ влаштував протест у прямому ефірі

Працівник білоруського автомобільного заводу (БелАЗ) показав російському пропагандисту Володимиру Соловйову в ефірі YouTube-каналу «Соловйов Live» геніталії.

«Як я розумію, у нас на зв'язку Анатолій, він робітник з Білорусі», – почав Соловйов. Він привітав чоловіка і запитав про останні події в республіці.

«Ну, розповідайте, як у вас справи? Як страйк? Який настрій у колективі, що думаєте про те, що відбувається?» – запитав пропагандист.

«Зараз розповім», – відповів чоловік і перемістив камеру до статевого органу, який показав на весь екран.

Після цього зв'язок з білорусом перервали.

«Красунчик. Молодець, Ось, бачите як. Молодець, добре показав», – спробував віджартуватися Соловйов.

Увага, на відео зображено оголені частини тіла.

Раніше Соловйов звернувся до білорусів із закликом «не дати вкрасти країну». Ведучий також порадив «не піддаватися на литовські, польські, американські та інші жарти».

До слова, напередодні у білоруському Гродно державне телебачення транслювало протести.

До слова, 17 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нових виборів глави держави в країні не буде.

Нагадаємо, у Білорусі промисловий колапс. Підприємства одне за одним припиняють роботу.

17 серпня працівники Мінського заводу колісних тягачів зустріли Лукашенка скандуванням «Іди!» (відео).

Раніше було оголошено про загальний страйк з 17 серпня. Вже відомо, що страйкують працівники «Беларуськалия», БелАЗа, МТЗ, РНПЦ «Кардіологія», Белкарду, Белтелерадіокомпанії й інші.

У Білорусі з 9 серпня тривають масові протести проти фальсифікацій на виборах. Люди вимагають перерахувати голоси і провести чесні вибори.

Напередодні стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв – 1,2%, Анна Канопацька – 1,67%, Сергій Черечень – 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.