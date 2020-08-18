Концерн Repsol будує завод з виробництва синтетичного палива нова енергія



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До 2050 року Repsol хоче позбутися екологічно шкідливого виробництва wikipedia.org

Основою палива буде «зелений» водень

Найбільший в Іспанії та Латинській Америці нафтогазовий концерн Repsol приступив до реалізації двох інноваційних проектів, спрямованих на зниження викидів вуглекислого газу. Перший проект - будівництво заводу з виробництва чистого палива з використанням водню, одержуваного за допомогою поновлюваних джерел енергії, - повідомляє Repsol.com.

Партнерами Repsol є Енергетичне агентство уряду Країни Басків, а також нафтогазова компанія Petronor, що базується в місті Мускіс (Країна Басків). Початкові інвестиції в будівництво нового заводу складуть 60 млн євро, він повинен бути побудований протягом чотирьох років.

Початкова потужність підприємства - 50 барелів синтетичного рідкого палива в день, з нульовими викидами вуглекислого газу протягом всього виробничого циклу.

Для виробництва синтетичного палива буде застосовуватися водень, вироблений шляхом електролізу на основі 100% відновлюваної електроенергії, а також вуглекислий газ, який уловлює нафтопереробний завод Petronor, єдиний НПЗ на Піренейському півострові.

«Виробництво зеленого водню в поєднанні з використанням вуглекислого газу для виробництва чистого палива з нульовими викидами є частиною промислової стратегії декарбонізації Repsol до 2050 року», - заявив генеральний директор компанії Хоса Хон Імас Сан-Мігель.

Другий інноваційний проект Repsol - це створення піролізної установки з виробництва біогазу з побутових відходів. Він покликаний замінити частину традиційного палива, який використовується у виробничих процесах на нафтопереробному заводі Petronor.

На першому етапі установка зможе переробляти близько 10 тис тонн відходів на рік. Надалі потужність буде збільшена до 100 тис тонн щорічно - це еквівалентно всім побутовим відходам, що утворюється в місті Мускіс і його околицях.