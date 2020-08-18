  1. Головна
  2. Нова енергія
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Концерн Repsol будує завод з виробництва синтетичного палива

    нова енергія
    • Розсилка
    <p>До 2050 року Repsol хоче позбутися екологічно шкідливого виробництва</p> - Концерн Repsol будує завод з виробництва синтетичного палива

    До 2050 року Repsol хоче позбутися екологічно шкідливого виробництва

    wikipedia.org

    Основою палива буде «зелений» водень

    Найбільший в Іспанії та Латинській Америці нафтогазовий концерн Repsol приступив до реалізації двох інноваційних проектів, спрямованих на зниження викидів вуглекислого газу. Перший проект - будівництво заводу з виробництва чистого палива з використанням водню, одержуваного за допомогою поновлюваних джерел енергії, - повідомляє Repsol.com

    Партнерами Repsol є Енергетичне агентство уряду Країни Басків, а також нафтогазова компанія Petronor, що базується в місті Мускіс (Країна Басків). Початкові інвестиції в будівництво нового заводу складуть 60 млн євро, він повинен бути побудований протягом чотирьох років. 

    Початкова потужність підприємства - 50 барелів синтетичного рідкого палива в день, з нульовими викидами вуглекислого газу протягом всього виробничого циклу. 

    Для виробництва синтетичного палива буде застосовуватися водень, вироблений шляхом електролізу на основі 100% відновлюваної електроенергії, а також вуглекислий газ, який уловлює нафтопереробний завод Petronor, єдиний НПЗ на Піренейському півострові. 

    «Виробництво зеленого водню в поєднанні з використанням вуглекислого газу для виробництва чистого палива з нульовими викидами є частиною промислової стратегії декарбонізації Repsol до 2050 року», - заявив генеральний директор компанії Хоса Хон Імас Сан-Мігель. 

    Другий інноваційний проект Repsol - це створення піролізної установки з виробництва біогазу з побутових відходів. Він покликаний замінити частину традиційного палива, який використовується у виробничих процесах на нафтопереробному заводі Petronor. 

    На першому етапі установка зможе переробляти близько 10 тис тонн відходів на рік. Надалі потужність буде збільшена до 100 тис тонн щорічно - це еквівалентно всім побутовим відходам, що утворюється в місті Мускіс і його околицях.
    газ інвестиції завод водень
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ