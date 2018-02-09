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    Економіка та фінанси

    Американські фондові біржі обвалилися вдруге за тиждень

    Промисловий індекс Dow Jones впав на 4,15%
    Основні фондові індекси США у четвер, 8 лютого, знову впали, цього разу на 3,8% - 4,15% на тлі побоювань інвесторів з приводу високої волатильності на ринку, свідчать дані бірж. Як повідомляє «Прайм», промисловий індекс Dow Jones впав на 4,15% - до 23860,46 пункта, індекс високотехнологічних компаній NASDAQ на 3,9% - до 6777,16 пункта,
    • Сьогодні, 03:22
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    Фондова біржа у США
    Фондова біржа у США

    Промисловий індекс Dow Jones впав на 4,15%

    Основні фондові індекси США у четвер, 8 лютого, знову впали, цього разу на 3,8% - 4,15% на тлі побоювань інвесторів з приводу високої волатильності на ринку, свідчать дані бірж.

    Як повідомляє «Прайм», промисловий індекс Dow Jones впав на 4,15% - до 23860,46 пункта, індекс високотехнологічних компаній NASDAQ на 3,9% - до 6777,16 пункта, індекс широкого ринку S&P 500 на 3,75% - до 2581,08 пункта.

    Таким чином, це другий найгірший в історії день для Dow Jones за зниженням процентних пунктів – у минулий четвер показник також втратив 4,2%.

    Нагадаємо, основні фондові індекси США в понеділок впали на 3,8-4,6% на тлі побоювань щодо зростання дохідності облігацій США, Dow Jones і S&P 500 анулювали таким чином все зростання за 2018 рік.

    Найбагатші росіяни втратили 2,1 мільярда доларів через обвал американського фондового ринку, який стався 5 лютого.

    Індекси основних європейських фондових бірж втрачають на відкритті торгів 3-3,5% після того, як фондові індекси США за підсумками понеділка впали на 3,8-4,6%, потягнувши вниз і азіатські біржові індикатори.

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