Російські олігархи за день збідніли на $2 мільярди

Обвал біржі у США вплинув на весь світ

Найбагатші росіяни втратили 2,1 мільярда доларів через обвал американського фондового ринку, який стався 5 лютого. Про це можна дізнатись із даних рейтингу Bloomberg Billionaires Index. Росіян у цьому списку наразі 27 чоловік, у 25 з них статок скоротився і тільки у двох зріс. Власник гірничо-металургійної групи Evraz і міноритарій



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Обвал біржі у США вплинув на весь світ

Найбагатші росіяни втратили 2,1 мільярда доларів через обвал американського фондового ринку, який стався 5 лютого. Про це можна дізнатись із даних рейтингу Bloomberg Billionaires Index.

Росіян у цьому списку наразі 27 чоловік, у 25 з них статок скоротився і тільки у двох зріс. Власник гірничо-металургійної групи Evraz і міноритарій «Норнікеля» Роман Абрамович за день став багатшим на 68,9 мільйона доларів. А співвласник LetterOne і Альфа-банку Петру Авену отримав ще 29,1 мільйон доларів. Їх статки сягнули 13,3 мільярда і 5,9 мільярда доларів відповідно.

Найбільше за один день постраждав власник «Северстали» Олексій Мордашов - він втратив 203,3 мільйона доларів. Глава «Лукойлу» Вагіт Алекперов збіднішав на 176 мільйонів доларів.Співвласник УГМК і «Трансмашхолдингу» Іскандер Махмудов залишився без 174 мільйонів доларів, а власник «Ренови» Віктор Вексельберг – втратив майже 170 мільйонів доларів.

Нагадаємо, основні фондові індекси США в понеділок впали на 3,8-4,6% на тлі побоювань щодо зростання дохідності облігацій США, Dow Jones і S&P 500 анулювали таким чином все зростання за 2018 рік.

Після чого, індекси основних європейських фондових бірж втрачають на відкритті торгів 3-3,5% після того, як фондові індекси США за підсумками понеділка впали на 3,8-4,6%, потягнувши вниз і азіатські біржові індикатори.