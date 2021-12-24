Після опалювального сезону виникне колосальна проблема: пояснення ексміністра

Рева переконаний, що справжні випробування на українців чекатимуть навесні, вже після цього опалювального сезону

Міністр соціальної політики 2016-2019 років Андрій Рева сподівається, що цієї зими українці не залишаться без тепла й Україна без великих втрат пройде до кінця опалювального сезону. Проте справжні випробовування чекають на нас все навесні. Про це Рева заявив у ток-шоу «Україна сьогодні» на телеканалі Україна-24.

За словами Реви, ситуація геть непроста. «Вже зараз наші атомні електростанції практично працюють на максимумі, а деякі блоки – на потужності, яка більша від проєктної. Енергоблоки ТЕС через дефіцит вугілля в Україні переводять на газ. «І це при тому, що морози тільки почались, попереду – січень і лютий з серйозними температурними перепадами», – каже Рева.

Втім, він переконаний, що справжні випробування на нас чекатимуть навесні, вже після цього опалювального сезону. Адже у травні Україна опиниться з порожніми газовими сховищами, без запасів вугілля, до того ж шість блоків АЕС будуть змушені одразу вивести на ремонт.

Рева підкреслив, що нам потрібно готуватися до наступного опалювального сезону й закачати в підземні сховища щонайменше 15-16 млрд кубометрів блакитного палива. Якщо ж ціна газу до того моменту не впаде й залишиться на позначці $2 тис. за тисячу кубічних метрів, країні вже навесні доведеться сплатити $32 млрд, а це, за словами ексміністра соціальної політики, увесь золотовалютний резерв країни. І гроші потрібно буде шукати вже з травня.

Нагадаємо, 21 грудня спотова ціна газу в Європі перевищила рекордні 2,2 тисячі доларів за тисячу кубометрів на тлі інформації про зупинку та розворот у реверс газопроводу «Ямал-Європа», а також падіння вітрогенерації в регіоні.

Станом на 20 грудня рівень запасів газу в підземних сховищах Європи зменшився до 59,57% від їх максимальної місткості – це на 16,3 в.п. нижче за середнє значення за останні п'ять років.

Тим часом президент РФ Володимир Путін напередодні звинуватив Україну у здорожчанні газу для Європи.