Ціна на газ у Європі вперше в історії злетіла до $2150

Росія спровокувала нечуваний стрибок цін на газ в Європі

Вартість газу в Європі, яка сьогодні вперше в історії перевищила $2 тис. за тисячу кубічних метрів, незабаром подолала позначку у $2150. Про це свідчать дані біржі ICE.

Отже, сьогодні січневий ф'ючерс із постачанням на нідерландський хаб TTF коштував $2150 за тисячу кубометрів. Таким чином ціна газу в Європі за день зросла вже більш ніж на 27%.

Минулого тижня ціни на газ у Євросоюзі дещо знизилися через потепління. У п'ятницю ж вони опустилися нижче за позначку в $1600 за тисячу кубічних метрів. Проте потім зростання відновилося.

Раніше Росія спровокувала стрибок цін на газ в Європі до $1800.

Очільник оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон повідомив, що РФ не забронювала наявні вільні транзитні потужності ГТС України на січень попри нестачу газу на ринку Європи.

Одночасно «Газпром» зупинив прокачку газу через Ямал-Європа – на 21 та 23 грудня компанія не має заброньованих потужностей у бік згідно сайту оператора Gascade. Газогін працює у реверсному режимі і не постачає ресурс до Європи.

Такі дії РФ відбуваються на тлі погіршення погоди у країнах Європи. Похолодання зумовлює вище споживання газу, натомість на ринку залишається нестача блакитного палива.

Нагадаємо, Боррель звинуватив Росію у тиску на Європу через «Північний потік-2».

Днями Росія різко зменшила постачання газу до Німеччини.

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