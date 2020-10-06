Антимонопольний комітет відкрив дві справи проти НКРЕКП за спотворення конкуренції, – Кучеренко



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«Ще на початку липня АМКУ в всіх рекомендаціях зазначав про бездіяльність НКРЕКП»

Антимонопольний комітет України (АМКУ) розпочав розгляд двох справ проти Нацкомісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) через порушення регулятором закону про захист економічної конкуренції.

Про це повідомив перший заступник голови комітету Верховної ради з питань енергетики Олексій Кучеренко.

«Наприкінці вересня, АМКУ ще раз підтвердив факти порушень з боку НКРЕКП вимог законодавства та розпочав розгляд двох справ за ознаками вчинення НКРЕКП порушень законодавства про захист економічної̈ конкуренції», - повідомив народний депутат.

За його словами, ще на початку липня АМКУ в всіх рекомендаціях зазначав про бездіяльність НКРЕКП. Тоді національний регулятора регулятор не тільки не спростував виявлені порушення, а зізнався у нових порушеннях

«Наприклад, НКРЕКП повідомила АМКУ, що цінові обмеження на всіх сегментах ринку були запроваджені виключно з метою існування перехресного субсидіювання. Ні про який розвиток економічної̈ конкуренції̈ під час встановлення цінових обмежень навіть не йшлося», - наголосив Кучеренко.

Нагадаємо, влітку 2020 року АМКУ звинуватив НКРЕКП у затвердженні недосконалих правилах ринку, що допускають різного роду маніпуляції на енергоринку. Також комітет надав обов’язкові для розгляду рекомендації по усуненню порушень.

Цьому рішенню передували численні журналістські розслідування, зокрема видання «Радіо Свобода», про схеми «торгівлі повітрям».

Відповідальність за маніпуляції на енергоринку, зокрема за схему «торгівлі повітрям», лежить на керівництві НКРЕКП, заявили тоді народні депутати Олексій Кучеренко та Михайло Волинець.