Експертиза НАБУ не підтвердила наявність збитку від формули «Роттердам+»

Наталя Дригваль адвокат у справі «Роттердам+»

Наталя Дригваль

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Нова експертиза НАБУ у справі «Роттердам+» є черговою маніпуляцією

2 жовтня у ЗМІ з’явилася інформація про те, що НАБУ отримало доказ нанесення збитків від запровадження формули «Роттердам+» у вигляді нової експертизи. Для формування об'єктивної картини в цій гучній справі хочу дещо прояснити ситуацію.

Нова експертиза НАБУ у справі «Роттердам+» є черговою маніпуляцією. По суті, ця експертиза повторює попередню працю сторони обвинувачення, коли якісь умовно незалежні експерти підтверджують арифметичну коректність розрахунків, зроблених фахівцем НАБУ. Спільне у цій і попередній «експертизах» НАБУ це те, що умови і принцип розрахунку розміру збитку формує не експерт, а безпосередньо детектив НАБУ.

Так, вже в самих запитаннях до експерта детективи НАБУ представляють готовий алгоритм, як саме судовий експерт повинен здійснювати розрахунок: експерта просять порахувати різницю між цінами на електроенергію з включенням транспортних витрат при імпорті вугілля і без включення транспортних витрат.

Внаслідок чого експерт прямо вказує в своїх висновках, що він не має компетенції робити висновок, чи є правомірним врахування в механізмі розрахунків, затвердженому Постановою НКРЕКП №289, витрат на доставку вугілля на загальний обсяг вугілля для ТЕС і що вирішення цього питання виходить за межі його компетенції

До сих пір НАБУ не надало жодної експертизи, яка говорила б, що вигаданий детективами алгоритм коректний!

Нова експертиза, яка нібито повинна працювати на користь обвинувачення, разом з тим містить важливі застереження. Перефразовуючи більш простою мовою, це звучить так, що висновки про заподіяння шкоди є дійсними в разі наявності доказів, що витрати на транспортування вугілля повинні були враховуватися тільки на прогнозований обсяг імпорту.

Очевидним є той факт, що висновок експерта є юридично незначущим, оскільки по суті експерт не робить висновків щодо того, чи була формула «Роттердам+» правильною, а просто виконує арифметичні дії на прохання НАБУ за заздалегідь встановленим алгоритмом.

Детективи спробували в даному дослідженні підтвердити свою некоректну теорію про те, що ціни на електроенергію та вугілля були регульованими, а якщо так, то за Законом «Про ціни і ціноутворення», всі компоненти регульованої ціни повинні бути підтверджені документально. Детективи кажуть, що документів на підтвердження витрат на транспортування вугілля з Роттердаму немає, значить їх у формулі не повинно бути. Але це досить дивний аргумент - адже немає документального підтвердження і самого факту придбання вугілля в Роттердамі. Тобто, за такою логікою ціна на вугілля повинна дорівнювати нулю?

НКРЕКП, затверджуючи формулу, встановила індикатив ринкової справедливої ціни вугілля в Україні, а детективи намагаються прив'язати рішення НКРЕКП до Закону «Про ціни і ціноутворення», трактуючи його в зручний для них спосіб. У той час як Закон містить пряму норму, яка говорить, що однією зі складових державної цінової політики є орієнтація цін внутрішнього ринку товарів на рівень цін світового ринку. Тобто в Україні на нормативному рівні закріплено принцип імпортного паритету.

Внаслідок цього, експерт у своєму висновку говорить, що використання НКРЕКП Закону «Про ціни і ціноутворення» не досліджувалось, це питання знаходиться в правовій площині і не входить до його компетенції.

І наостанок ще кілька фактів про нову експертизу НАБУ:

Використані в експертизі розрахунки тарифів ТЕС виконані некоректно і суперечать формулі «Роттердам+», викладеній в Постанові НКРЕКП №289 від 03.03.2016 р. Зокрема, отримані в експертизі результати розрахунку платежів ТЕС і їх компонентів суперечать затвердженим НКРЕКП рішенням, наприклад, щодо визначення норми рентабельності ТЕС;

розрахунки експертизи базуються не на першоджерелах, що є порушенням порядку і методики проведення експертиз;

використані при проведенні експертизи електронні файли не є офіційними первинними даними і НКРЕКП не підтвердило можливість їх використання для розрахунків;

формула «Роттердам +» визначала прогнозне значення ціни вугілля та тарифу ТЕС, фактичне значення ціни вугілля та тарифу ТЕС завжди відрізнялося від прогнозного. Чи були в розрахунках тарифу на електричну енергію враховані витрати на транспортування вугілля і в якому розмірі - експертним шляхом визначити неможливо.

Це факти, які ще раз говорять про те, що аргументи сторони обвинувачення некоректні. Такі експертизи більшою мірою вчергове підтверджують відсутність складу злочину і правильність рішення САП і ВАКС про закриття справи.

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