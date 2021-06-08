АТ «Закарпатгаз» остаточно завершило процедуру анбандлінгу

Усі проведені дії з анбандлінгу Закарпатгазу отримали високу оцінку Секретаріату Енергетичного співтовариства

АТ «Закарпатгаз» вийшло із засновників компанії-постачальника ТОВ «Закарпатгаз Збут». Остаточне розділення власності стало фінальним етапом анбандлінгу – реорганізації, яка полягає у відокремленні діяльності з розподілу природного газу від його постачання. Раніше вже було завершено поділ юридичної, інформаційної та облікової діяльності, які отримали високу оцінку Секретаріату Енергетичного співтовариства у 2020 році.

Вийшовши зі складу засновників зазначеного постачальника газу, АТ «Закарпатгаз» повністю виконало умови ефективного анбандлінгу з позиції як українського, так і європейського законодавства.

Вихід зі складу засновників - тобто повне розділення власності - є вищим рівнем анбандлінгу. У країнах Європейського союзу подібна процедура дозволяє збереження міноритарних (тобто тих, що не дають контролюючого права) пакетів акцій. АТ «Закарпатгаз» провело більш радикальну процедуру анбандлінгу - це забезпечує відсутність будь-якого впливу на прийняття рішень і операційну роботу компаній-постачальників відповідно до антимонопольних норм ЄС.

«Вичерпна інформація про наші кроки у цьому напрямку є прозорою і знаходиться під контролем НКРЕКП за участю Секретаріату Енергетичного Співтовариства. Повне розділення в інтересах клієнтів - ми послідовно працювали над цим для впровадження конкурентного ринку газу», - зазначив голова правління АТ «Закарпатгаз» Віталій Шатило.

Нагадаємо, що цей процес був поступовим і тривав впродовж 6-ти років: починаючи з липня 2015 року, компанія реалізувала усі етапи анбандлінгу, з дотриманням термінів і процедур, передбачених Законом України «Про ринок природного газу», а також відповідно до норм Директиви 2009/73/ЄС у рамках Третього енергетичного пакету:

юридичний поділ, створення незалежної компанії-постачальника;

функціональний розподіл, забезпечений як за рахунок поділу управління, так і незалежної роботи керівництва;

поділ облікової діяльності, із забезпеченням повної незалежності і публічного контролю, як за рахунок публікацій на сайті «Закарпатгазу», так і щорічного аудиту фінансової звітності оператора ГРМ;

інформаційний поділ: від використання територіально відокремлених офісів, заборони на суміщення діяльності до підписання угод про нерозголошення інформації та інших гарантій конфіденційності;

поділ ідентичності компаній з використанням окремих брендів, маркетингової політики та каналів комунікацій з клієнтами.

У повній відповідності до норм Третього енергетичного пакету, положень Директиви 2009/73/ЄС та Закону України «Про ринок природного газу», оператор ГРМ щорічно звітує у Програмі відповідності про статус анбандлінгу. Здійснює звіт спеціально уповноважена особа - комплаєнс офіцер, призначення якого узгоджує НКРЕКП.

Усі проведені дії з анбандлінгу Закарпатгазу, поряд з іншими операторами ГРМ, отримали високу оцінку Секретаріату Енергетичного співтовариства – у звіті цієї організації за 2020 рік, статус імплементації процесу анбандлінгу в Україні оцінено у 90%.