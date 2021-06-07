АТ «Чернівцігаз» повністю завершило процедуру анбандлінгу

Усі проведені дії з анбандлінгу АТ «Чернівцігаз» отримали високу оцінку Секретаріату Енергетичного співтовариства

АТ «Чернівцігаз» вийшов із засновників компанії-постачальника ТОВ «Чернівцігаз Збут». Таким чином було виконано всі умови анбандлінгу згідно Директиви 2009/73/ЄС. Попередньо було завершено поділ юридичної, інформаційної та облікової діяльності, які отримали високу оцінку Секретаріату Енергетичного співтовариства у 2020 році.

АТ «Чернівцігаз» завершив процедуру виходу зі складу засновників ТОВ «Чернівцігаз Збут», тим самим повністю виконав умови ефективного анбандлінгу, як з позиції українського, так і європейського законодавства.

«Вихід зі складу засновників – тобто повне розділення власності – є вищим рівнем анбандлінгу. Якщо в Євросоюзі, при розділенні операторів ГРМ і компаній-постачальників допускається збереження міноритарних пакетів акцій, то АТ «Чернівцігаз» провів більш жорстке дотримання норм європейського законодавства при проведенні процесу анбандлінгу в Україні. Таким чином, забезпечено відсутність будь-якого впливу на прийняття рішень і операційну роботу компаній-постачальників відповідно до антимонопольних норм ЄС».

Компанія послідовно, починаючи з липня 2015 року, реалізувала усі етапи анбандлінгу, з дотриманням термінів і процедур, передбачених Законом України «Про ринок природного газу», а також відповідно до норм Директиви 2009/73 / ЄС у рамках Третього енергетичного пакету:

юридичний поділ, створення незалежної компанії-постачальника;

функціональний розподіл, забезпечений як за рахунок поділу управління, так і незалежної роботи керівництва;

поділ облікової діяльності, із забезпеченням повної незалежності і публічного контролю, як за рахунок публікацій на сайті АТ «Чернівцігаз», так і щорічного аудиту фінансової звітності оператора ГРМ;

інформаційний поділ: від використання територіально відокремлених офісів, заборони на суміщення діяльності до підписання угод про нерозголошення інформації та інших гарантій конфіденційності;

поділ ідентичності компаній з використанням окремих брендів, маркетингової політики.

У повній відповідності до норм Третього енергетичного пакету, положень Директиви 2009/73/ЄС та Закону України «Про ринок природного газу», оператор ГРМ щорічно звітує у Програмі відповідності про статус анбандлінгу. Здійснює звіт спеціально уповноважена особа – комплаєнс офіцер, призначення якого узгоджує НКРЕКП.

Усі проведені дії з анбандлінгу АТ «Чернівцігаз», поряд з іншими операторами ГРМ, отримали високу оцінку Секретаріату Енергетичного співтовариства – у звіті цієї організації за 2020 рік, статус імплементації процесу анбандлінгу в Україні оцінено у 90%.

Акціонерне товариство «Чернівцігаз» єдина на території Чернівецької області компанія-ліцензіат з розподілу природного газу. АТ «Чернівцігаз» експлуатує 8 788 км. газопроводів. У 2020 році підприємство протранспортувало близько 254,5 млн. м. куб. природного газу. Клієнтами компанії є понад 230 тисяч сімей Чернівецької області та більше 3 тисяч підприємств, установ і організацій. АТ «Чернівцігаз» є одним з найбільших роботодавців Чернівецької області. Штат компанії становить близько 1100 осіб.