«Рівнегаз» завершив повністю процедуру анбандлінгу

Починаючи з липня 2015 року, «Рівнегаз» послідовно реалізував усі етапи анбандлінгу

АТ «Рівнегаз» вийшов із засновників компанії-постачальника ТОВ «Рівнегаз Збут». Таким чином було виконано всі умови анбандлінгу згідно Директиви 2009/73/ЄС. Попередньо було завершено поділ юридичної, інформаційної та облікової діяльності, які отримали високу оцінку Секретаріату Енергетичного співтовариства у 2020 році.

АТ «Рівнегаз» завершив процедуру виходу зі складу засновників ТОВ «Рівнегаз Збут», тим самим повністю виконав умови ефективного анбандлінгу, як з позиції українського, так і європейського законодавства.

«Повне розділення власності, тобто вихід зі складу засновників - є вищим рівнем анбандлінгу. Якщо в Євросоюзі, при розділенні операторів ГРМ і компаній-постачальників допускається збереження міноритарних пакетів акцій, то АТ «Рівнегаз» провів більш жорстке дотримання норм європейського законодавства при проведенні процесу анбандлінгу в Україні. – Повідомив голова правління АТ «Рівнегаз» Павло Козюк. – Таким чином, забезпечено відсутність будь-якого впливу на прийняття рішень і операційну роботу компаній-постачальників відповідно до антимонопольних норм ЄС».

Починаючи з липня 2015 року, компанія послідовно реалізувала усі етапи анбандлінгу, з дотриманням термінів і процедур, передбачених Законом України «Про ринок природного газу», а також відповідно до норм Директиви 2009/73/ЄС у рамках Третього енергетичного пакету:

юридичний поділ, створення незалежної компанії-постачальника;

функціональний розподіл, забезпечений як за рахунок поділу управління, так і незалежної роботи керівництва;

поділ облікової діяльності, із забезпеченням повної незалежності і публічного контролю, як за рахунок публікацій на сайті АТ «Рівнегаз», так і щорічного аудиту фінансової звітності оператора ГРМ;

інформаційний поділ: від використання територіально відокремлених офісів, заборони на суміщення діяльності до підписання угод про нерозголошення інформації та інших гарантій конфіденційності;

поділ ідентичності компаній з використанням окремих брендів, маркетингової політики.

У повній відповідності до норм Третього енергетичного пакету, положень Директиви 2009/73/ЄС та Закону України «Про ринок природного газу», оператор ГРМ щорічно звітує у Програмі відповідності про статус анбандлінгу. Здійснює звіт спеціально уповноважена особа – комплаєнс офіцер, призначення якого узгоджує НКРЕКП.

Усі проведені дії з анбандлінгу АТ «Рівнегаз», разом з іншими операторами ГРМ, отримали високу оцінку Секретаріату Енергетичного співтовариства – у звіті цієї організації за 2020 рік, статус імплементації процесу анбандлінгу в Україні оцінено у 90%.

АТ «Рівнегаз» – газорозподільна компанія, яка здійснює свою діяльність на території Рівненської області у співпраці з брендом РГК. Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній у яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.