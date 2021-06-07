Ми готові допомогти Україні бути незалежними від «Газпрому» – посол Польщі

Дипломати планують і надалі працювати у тому напрямку, аби переконати Німеччину і США, що реалізацію проєкту«Північний потік-2» потрібно затримати

Україну і Польщу об’єднує єдиний фронт боротьби проти російсько-німецького проєкту газогону «Північний потік-2». Голова Бюро міжнародної політики в Канцелярії президента Кшиштоф Щерський назвав позицію США щодо газогону непослідовною, оскільки Вашингтон відмовився від введення додаткових санкцій щодо учасників цього проєкту. Надзвичайний і Повноважний Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцькі в інтерв’ю «Главкому» прокоментував цю ситуацію та розповів, чи проводить додаткові консультації з Німеччиною щодо цього.

«Ми всі вважаємо, що «Північний потік-2» – не комерційний проєкт, а геополітичний. Наслідки його реалізації для безпеки регіону будуть дуже шкідливими. Росія протягом 30 років використовувала енергетичні інструменти для досягнення політичних цілей. Тобто, було би наївним вважати, що після того, як Росія візьме до своїх рук такий потужний інструмент як «Північний потік-2», не буде використовувати його задля досягнення політичної мети», – розповів польський дипломат.

Бартош Ціхоцькі наголосив на тому, що особливо обурює те, що цей проєкт реалізується під час збройної агресії проти Грузії та України. «Ми маємо розуміти, що грошові прибутки, які вони отримуватимуть від «Північного потоку-2» підуть не на реформи, зростання інвестицій, торгівлю, а на ракети, танки, кораблі, які приносять смерті для сусідів Росії», – підкреслив посол.

Ціхоцький уточнив, що дипломати планують і надалі працювати у тому напрямку, щоби переконати наших союзників, зокрема Німеччину і США, що реалізацію цього проєкту потрібно затримати.

«Що стосується Польщі, то ми паралельно працюємо над диверсифікацією джерел постачання газу задля того, щоби не бути залежним від країни-постачальника, для якої газ – не просто товар торгівлі. У нас є успіхи в цьому напрямку, в недалекому майбутньому ми станемо повністю незалежними від газопостачання «Газпрому». І якщо буде зацікавленість з боку України, ми готові допомогти вашій країні теж бути незалежними від «Газпрому». Мені здається, це безальтернативний варіант, оскільки у Росії немає настільки багато газу, щоби продавати його через газопровід, який проходить по території України, якщо запрацює «Північний потік-2», – розповів Ціхоцькі.

Говорячи про збитки, які може завдати добудова «Північного потоку-2» для Польщі, дипломат наголосив на тому, що для Польщі втрат не буде. «Ми побудували LNG-термінали і будуємо Baltic Pipe (газопровід з Норвегії до Польщі). До того ж від транзиту ми отримували невеликі кошти. Ми завжди захищаємося від політичного шантажу. Щодо негативних наслідків для вас в разі запуску «Північного потоку - 2», то маєте їх підрахувати точно. Можливо, вже зараз потрібно розпочати реальну роботу з Польщею та іншими країнами, щоби в майбутньому уберегтися від такого шантажу», – резюмував польський дипломат.

Додамо, що колишній президент США Дональд Трамп заявив, що нова адміністрація на чолі з Джо Байденом «дозволила» Росії побудувати «Північний потік-2».