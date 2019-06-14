Аварійна служба «Вінницягазу» з початку року здійснила понад 6 тис. виїздів новини компаній



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Понад 76 % виїздів аварійників пов’язані з виявленими витоками газу

Аварійно-диспетчерська служба АТ «Вінницягаз» за п’ять місяців поточного року здійснила 6200 виїздів за викликами жителів Вінниччини. Це в середньому більше 40 аварійних заявок на добу.

Лише у Вінниці та Вінницькому районі АДС прийняла 1710 заявок, а це 10 - 12 аварійних викликів щоденно. 90 % заявок пов’язані з аварійними ситуаціями на внутрішньобудинкових газорозподільних мережах. За таких обставин потребує нагального вирішення питання забезпечення технічного обслуговування таких мереж, що згідно закону покладене на власників будівель та споруд.

Понад 76 % виїздів аварійників пов’язані з виявленими витоками газу. В решті випадків причинами звернень споживачів стала несправність газових приладів, пошкодження вузлів обліку газу, порушення тяги, спрацювання сигналізаторів загазованості тощо.

Територію усієї Вінницької області обслуговують 23 підрозділи АДС «Вінницягаз». Протягом 5 хвилин аварійники реагують на виклик та до 40 хвилин часу мають, щоб прибути до найвіддаленішої точки зони обслуговування. В травні цього року на виконання плану розвитку підприємства для потреб аварійників «Вінницягаз» придбані 5 нових автомобілів Peugeot.

«Автопарк АДС давно потребував оновлення. Строк експлуатації окремих «аварійок» перевищує 20 років та має середній пробіг понад 430 тисяч км. Не секрет, що старі автівки доводиться часто ремонтувати, вони споживають багато пального та є мало ефективними. Придбання нових машин скоротить витрати на утримання транспорту та час на обслуговування аварійних викликів», - говорить головний інженер АТ «Вінницягаз» Михайло Дзіміна.

Серйозною проблемою останніх років є плинність кадрів газорозподільних компаній через низьку заробітну плату. Особливо гостро постала проблема нестачі професійних спеціалістів аварійної газової служби, робота яких постійно пов’язана з небезпекою та ризиком. Газорозподільні компанії разом з профспілковими організаціями закликають Державного регулятора невідкладно переглянути тариф на розподіл природного газу та забезпечити можливість належного утримання газових мереж та підняття заробітної плати газівників.