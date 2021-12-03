  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Аварійники «Закарпатгазу» прозвітували про свою роботу у 2021 році

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Лише у листопаді фахівці&nbsp;аварійної служби АТ &laquo;Закарпатгаз&raquo; виїжджали на виклики 1369 разів - Аварійники «Закарпатгазу» прозвітували про свою роботу у 2021 році
    Лише у листопаді фахівці аварійної служби АТ «Закарпатгаз» виїжджали на виклики 1369 разів

    З початку цього року аварійники АТ «Закарпатгаз» здійснили 12,5 тисяч виїздів

    На Закарпатті в цілодобовому режимі та за будь-яких погодних умов працюють 11 бригад аварійної служби АТ «Закарпатгаз». З настанням холодів навантаження на систему газопостачання зростає, тож газова аварійна служба працює в посиленому режимі. Лише у листопаді фахівці АДС виїжджали на виклики 1369 разів.

    «Ми фіксуємо збільшення кількості викликів на внутрішньобудинкових мережах. Основна частина стосується витоків газу: люди повідомляють, що відчувають запах газу на кухнях, в під’їздах та підвалах», – розповідає диспетчер АДС Марія Єгорова.

    Витоки газу, як стверджують фахівці, відбуваються через розгерметизацію внутрішньої системи газопостачання: фізичне старіння, механічні навантаження, вплив електричного струму, старіння ущільнюючих елементів, вихід з ладу і старіння запірної арматури та з’єднувальних елементів. Це означає, що споживачам слід час від часу забезпечувати технічне обслуговування мереж та газове обладнання.

    «Самостійно перевірити всі комунікації в оселі – неможливо. Крім самих газопроводів, запірної арматури, з’єднувальних елементів та обладнання треба контролювати стан димових та вентиляційних каналів. Кваліфіковано зробити це може тільки спеціаліст», – пояснює начальник відділу технічного обслуговування АТ «Закарпатгаз» Віктор Русин.

    Замовити необхідну послугу можна у Клієнтських просторах 104.ua в Ужгороді, Чопі, Мукачеві, Берегові, Іршаві, Виноградові, Сваляві, Хусті, Тячеві, Воловці та Міжгір’ї. Окрім того, для споживачів природного газу в Закарпатті запроваджено гарячу лінію 5104. Набравши цей номер, також є можливість замовити сервісне обслуговування та ремонт внутрішньобудинкової системи газопостачання та газового обладнання.

    Теги: газ Закарпаття
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Аварійники «Закарпатгазу» прозвітували про свою роботу у 2021 році