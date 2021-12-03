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    Події в Україні

    Мокрий сніг залишив без світла частину Львівщини і Закарпаття

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    Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням електропостачання - Мокрий сніг залишив без світла частину Львівщини і Закарпаття
    Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням електропостачання
    фото з відкритих джерел

    У Львівській та Закарпатській областях знеструмлено 90 населених пунктів

    В Україні без світла залишились 90 населених пунктів у двох областях. Причиною тому є мокрий сніг, повідомляє пресслужба ДСНС.

    Через ускладнення погодних умов (мокрий сніг) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 90 населених пунктів у двох областях. У Львівській – 86, у Закарпатській чотири.

    До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

    Нагадаємо, в Україні у п'ятницю, 3 грудня, буде хмарна та дощова погода на більшій частині території країни. Температура повітря вдень триматиметься в межах +1...+14 градусів, а вночі опуститься до -1.

    Нагадаємо, цього тижня у більшості областей України очікуються зливи та сніг: українців попередили про різке погіршення погоди.

    Зазначимо, рятувальники благають не ходити на гору Піп Іван (відео).

    До слова, у період новорічних свят в Україні температура повітря може опуститися до -15 градусів. Однак снігу, на жаль, не варто очікувати.

    Раніше синоптики озвучили прогноз погоди в Україні на грудень.

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    Теги: Львівщина Закарпаття електроенергія аварія рятувальники снігопад повітря
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    Мокрий сніг залишив без світла частину Львівщини і Закарпаття