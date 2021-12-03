Мокрий сніг залишив без світла частину Львівщини і Закарпаття

У Львівській та Закарпатській областях знеструмлено 90 населених пунктів

В Україні без світла залишились 90 населених пунктів у двох областях. Причиною тому є мокрий сніг, повідомляє пресслужба ДСНС.

Через ускладнення погодних умов (мокрий сніг) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 90 населених пунктів у двох областях. У Львівській – 86, у Закарпатській чотири.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, в Україні у п'ятницю, 3 грудня, буде хмарна та дощова погода на більшій частині території країни. Температура повітря вдень триматиметься в межах +1...+14 градусів, а вночі опуститься до -1.

Нагадаємо, цього тижня у більшості областей України очікуються зливи та сніг: українців попередили про різке погіршення погоди.

Зазначимо, рятувальники благають не ходити на гору Піп Іван (відео).

До слова, у період новорічних свят в Україні температура повітря може опуститися до -15 градусів. Однак снігу, на жаль, не варто очікувати.

Раніше синоптики озвучили прогноз погоди в Україні на грудень.

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