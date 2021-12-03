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    На Харківщині виявили рекордні запаси газу

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    Свердловина має вертикальний профіль та глибину 4 150 м - На Харківщині виявили рекордні запаси газу
    Свердловина має вертикальний профіль та глибину 4 150 м
    фото з відкритих джерел

    Нове Моспанівське родовище забезпечує 239 тис. кубометрів газу на добу

    У Харківській області «Укргазвидобування» відкрило нове родовище із перспективними ресурсами до 5 млрд куб. м газу. Про це повідомляє пресслужба компанії.

    Зазначається, що нове Моспанівське родовище забезпечує 239 тис. кубометрів газу на добу. За попередніми оцінками ресурси родовища становлять до 5 млрд кубометрів газу.

    Свердловину впродовж червня-жовтня 2021 року споруджувала бурова бригада із залученням модернізованого бурового верстату вантажопідйомністю 320 тонн.

    Свердловина має вертикальний профіль та глибину 4 150 м. Наразі продовжуються її випробування і дослідження.

    «Укргазвидобування» планує подальшу програму пошуково-розвідувальних робіт на новому родовищі. У компанії підкреслили, що результати пошуково-розвідувальних робіт вказують на його високу перспективність.

    Раніше повідомлялося, що в Україні пробурили газову свердловину із застосуванням унікальних технологій.

    Тим часом, «Нафтогаз» назвав категорію споживачів, які з 1 грудня платитимуть за газ більше 30 грн за куб.

    Теги: Укргазвидобування газ
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    На Харківщині виявили рекордні запаси газу