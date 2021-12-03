На Харківщині виявили рекордні запаси газу

Нове Моспанівське родовище забезпечує 239 тис. кубометрів газу на добу

У Харківській області «Укргазвидобування» відкрило нове родовище із перспективними ресурсами до 5 млрд куб. м газу. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що нове Моспанівське родовище забезпечує 239 тис. кубометрів газу на добу. За попередніми оцінками ресурси родовища становлять до 5 млрд кубометрів газу.

Свердловину впродовж червня-жовтня 2021 року споруджувала бурова бригада із залученням модернізованого бурового верстату вантажопідйомністю 320 тонн.

Свердловина має вертикальний профіль та глибину 4 150 м. Наразі продовжуються її випробування і дослідження.

«Укргазвидобування» планує подальшу програму пошуково-розвідувальних робіт на новому родовищі. У компанії підкреслили, що результати пошуково-розвідувальних робіт вказують на його високу перспективність.

Раніше повідомлялося, що в Україні пробурили газову свердловину із застосуванням унікальних технологій.

Тим часом, «Нафтогаз» назвав категорію споживачів, які з 1 грудня платитимуть за газ більше 30 грн за куб.