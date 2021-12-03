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    На Закарпатті оголошено ІІ рівень небезпеки, регіону загрожують затоплення

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    через негоду у Закарпатті оголошено ІІ рівень небезпеки, помаранчевий - На Закарпатті оголошено ІІ рівень небезпеки, регіону загрожують затоплення
    через негоду у Закарпатті оголошено ІІ рівень небезпеки, помаранчевий
    фото скріншот відео

    На р. Боржава біля с. Верхні Ремети очікується підвищення рівня води на 2,0-2,5 метри

    Протягом 3-4 грудня на Закарпатті очікується підняття рівня води у річках та затоплення деяких сільгосп угідь і дороги Шаланки – Великі Ком’яти. Про це повідомляє пресслужба Укргідрометцентру.

    «3-4 грудня на р. Боржава біля с. Верхні Ремети (Закарпатська обл.) очікується підвищення рівня води на 2,0-2,5 метри над рівнями води на 8 год 2 грудня із виходом води на заплаву та початковим затопленням сiльськогосподарських угідь», – йдеться у попередженні.

    Як зазначається, затоплення очікуються в районі сiл Зарiччя, Сiльце, Камянське, Великі Ком’яти, Малі Ком’яти та автомобільної дороги Шаланки – Великі Ком’яти.

    Через це оголошено ІІ рівень небезпеки, помаранчевий.

    Як повідомлялося, напередодні українців попередили про різке погіршення погоди

    Також синоптики розповіли, якої погоди чекати у грудні.

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    Теги: прогноз погоди дороги Закарпаття снігопад
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    На Закарпатті оголошено ІІ рівень небезпеки, регіону загрожують затоплення