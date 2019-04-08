Бахматюк: Мені здається, що НАБУ створене спеціально для того, щоб кошмарити бізнес



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Власник агрохолдингу «Укрлендфармінг» Олег Бахматюк

Бізнесмен заявив, що НАБУ три з половиною роки фактично тероризує його компанію, і за цей час було проведено близько тисячі допитів та обшуків

Олег Бахматюк розповів про утиски з боку правоохоронців. Власник агрохолдингу «Укрлендфармінг», одного з найбільших українських агрохолдингів, заявляє про конфлікт інтересів у Національному антикорупційному бюро (НАБУ), через що у справу був змушений втрутитись генеральний прокурор.

На сайті «Економічної правди» 3 квітня був опублікований матеріал, в якому Олега Бахматюка, власника аграрної компанії, яка є одним з найбільших платників податків в Україні, звинуватили в розкраданні кредиту на 1,2 млрд грн, виданого Нацбанком «VAB банку». Олег Бахматюк у свою чергу спростував ці звинувачення в інтерв’ю УНІАН.

Зокрема він заявив, що у матеріалі наводяться факти, які не були пов’язані між собою. Слідчий НАБУ надав Центру протидії корупції дані з різних періодів. Ця справа вже була досліджена понад чотири роки тому. Нею займались Слідче управління поліції, Служба безпеки України під наглядом прокурора. Справа налічувала десятки-сотні томів, було проведено тисячу допитів. Зрештою, справа була процесуально закрита.

«Пізніше Національне антикорупційне бюро три з половиною роки тому відновило справу по епізоду рефінансування на 1,2 мільярди гривень. «Але це повне правове беззаконня, вони не мали на це права, - розповів Олег Бахматюк. - Це пряме порушення закону «маски-шоу стоп». Виглядала ситуація так. З’являється така собі Ірена Росс (представник ГО «Фонд порятунку проблемних вкладників»), якою повністю керують детективи НАБУ, й ініціює відновлення справи. Ірена Росс є шантажисткою, вона вимагала гроші в обмін на свою увагу до моєї особи. Зараз втекла в Європу під поруку одного з народних депутатів, який так само щільно співпрацює з НАБУ. І вони фактично спровокували конфлікт інтересів, в результаті якого у справу знову вимушений був втрутитись генеральний прокурор».

Також бізнесмен заявив, що НАБУ три з половиною роки фактично тероризує його компанію, і за цей час було проведено близько тисячі допитів та обшуків.

«За цей час у них розвалились усі аргументи. Мені вже здається, що НАБУ створене спеціально для того, щоб кошмарити бізнес, прикриваючись категоріями «чиновник А-класу». Вони щось кажуть про підозри першому заступнику НБУ, але мені цікаво, скільки разів його допитували», - зазначив Бахматюк.

Олег Бахматюк – власник агрохолдингу «Укрлендфармінг», де працює близько 300 тис. осіб який виробляє 1% ВВП України. Також Бахматюк є власником банків «ВіЕйБі Банк» та «Фінансова ініціатива», що були одними з найбільших отримувачів рефінансування від Національного банку у 2014 році. Бахматюк був єдиним з власників банків, що постраждали у наслідок «банківської зачистки» голови НБУ Гонтаревої, який висунув пропозицію по виплаті боргу на умовах розтермінування виплат по зобов’язанням. Відповіді від НБУ щодо реструктуризації кредитів підприємець так і не отримав.