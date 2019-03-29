«Укрлендфармінг» зазнав сильного удару, але зараз істотно відновив втрачений обсяг, - Бахматюк



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бахматюк вважає, що ринок ЄС є дуже перспективним для компанії і відкриється протягом 5-7 років

У 2014 році компанія втратила майже 50 відсотків активів на сході країни через збройний конфлікт

Про відродження одного з найбільших агрохолдингів Європи «Укрлендфармінг» (Ukrlandfarming) після втрати частини активів через військову агресію та про перспективи завоювання ринку продовольства ЄС розповів власник компанії Олег Бахматюк.



Як розповів бізнесмен в інтерв’ю німецькому виданню Die Welt, у 2014 році компанія зазнала сильного удару, втративши майже 50 відсотків активів на сході країни через збройний конфлікт: «Ми були в тому регіоні домінуючим гравцем. «Укрлендфармінг» зараз істотно відновив втрачений обсяг, але найголовніше, ми зменшили нашу залежність від ринкових відносин, і тепер вони розділені на 45-55 відсотків. Наша стратегія - продати 70 відсотків на експортні ринки та 30 відсотків на внутрішні ринки, тим самим зменшуючи суверенний ризик».

Бахматюк вважає, що ринок ЄС є дуже перспективним для компанії і відкриється протягом 5-7 років: «Сьогодні експортуємо до близько 40 країн і плануємо вийти на ринок Сінгапуру та Індонезії. Але багато з цих ринків не забезпечують високої маржі, цей показник набагато нижчий ніж в ЄС. Протягом наступних п'яти-семи років ми сподіваємось, що ринок ЄС відкриється для нас, і ми повинні бути готовими».



Бізнесмен вважає, що через корупцію світова підтримка України є досить слабкою, хоч Україна і стає економічно сильнішою: «Після війни з Росією Грузія отримала 5 мільярдів доларів у вигляді міжнародних грантів, населення цієї країни складає десяту частину населення України. Якби Україна отримала таку допомогу, це була б інша країна. Світ не бажає підтримувати Україну, оскільки впливає розуміння корупції і інших факторів. І, хоча ми визнаємо, що це існує, є й хороші новини. Країна стає все сильнішою із новим керівництвом та прагне до інтернаціоналізації. Існує нова когорта людей, які боротимуться за краще майбутнє, але суспільство стає більш маргіналізованим через бідність, і люди втомилися жити без надії, їм потрібно отримати нову надію. Якщо протягом двох-трьох років не відбудеться серйозна економічна трансформація, Україна може стати легкою здобиччю популізму, що призведе до наслідків, які не принесуть користі як Україні, так і Європі».



Група компаній «Укрлендфармінг» - один з європейських лідерів сільськогосподарського виробництва. На 400 підприємствах Укрлендфармінг в 600 населених пунктах України працює близько 30 тис. осіб. Укрлендфармінг неодноразово відзначений в різних рейтингах як інноваційна компанія і один з кращих роботодавців України. Агрохолдинг експортує свою продукцію в 40 країн світу і є одним з найбільших платників податків України.