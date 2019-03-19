Бахматюк розповів про перспективи українського бізнесу на ринку ЄС



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олег Бахматюк вважає, що ринок Німеччини є найприбутковішим в Європі

ЄС дуже захищає внутрішні ринки, коли йдеться про імпорт харчових продуктів, - Бахматюк

Про важливість ринків ЄС для українських аграріїв та глобальні амбіції своєї компанії Олег Бахматюк, власник одного з найбільших агрохолдингів Європи «Укрлендфармінг» (Ukrlandfarming) розповів в інтерв’ю німецькому виданню Die Welt.

На думку бізнесмена, ринок Європейського союзу є надзвичайно складним, але важливим для українського агробізнесу: «ЄС дуже захищає внутрішні ринки, коли йдеться про імпорт харчових продуктів. Україна за останні чотири роки була змушена шукати можливості поза межами російського ринку. Ми вивчаємо Азію, традиційні ринки, такі як Близький Схід та Африка, а також розглядаємо ЄС, який, мабуть, є найбільш складним ринком для входу. Разом із тим, Україна наразі успішно втілює свої плани».

На думку Бахматюка, ринок Німеччини є найприбутковішим в Європі.

«Німеччина встановлює критерії якості харчових продуктів та виробничого обладнання. Німецький ринок є одним із найприбутковіших, і ми дуже раді, що ввійшли до нього. Разом із тим, ми очікуємо великий супротив від місцевих асоціацій промисловості. Зворотній бік монети полягає в тому, що чим більше німецьких інвесторів буде в Україні, то тим простіше буде Україні експортувати сільськогосподарську продукцію в Німеччину, оскільки обидві сторони будуть зв'язані взаємними інтересами. Німеччина є одним із найбільших виробників сільськогосподарських товарів та технологій, ймовірно - вдвічі більшим, ніж США. Тому Україна є привабливим і логічним ринком для німецьких інвестицій», - вважає бізнесмен.

Проблемою для доступу українського агробізнесу до ринків ЄС Бахматюк вважає високі вхідні бар’єри: «Ринок зерна є менш складним, оскільки він відкритий у Іспанії та Італії. Ми зацікавлені в ринку яєць. ЄС надав Україні невелику квоту на яєчні продукти, але навіть це спричинило хвилю опозиції від промислових асоціацій у Польщі та інших країнах ЄС. Ми можемо випускати яйця та яєчні продукти високої якості за низькими цінами, але допоки ми стикаємося з супротивом, ми мало що можемо зробити. Ми вдячні, що ЄС відкрив свій високомаржинальний ринок для української сільськогосподарської продукції. Але ми не можемо боротися самі по собі, Україні дуже потрібні прихильники сприяння торгівлі».



Щодо потенційного партнерства Ukrlandfarming з німецькими інвесторами і бізнесом для реалізації своїх глобальних амбіцій, Олег Бахматюк розповів про амбітні плани побудови морського порту.

«Ми відкриті для вивчення можливостей, хоча і усвідомлюємо, що з 2014 року бізнес-інвестиційний клімат погіршився, а ми самі зазнали болючих втрат у Східній Україні. Але ми маємо проект будівництва морського порту в Чорному морі. Укрлендфармінг - не просто виробник зерна, ми є вертикально інтегрованим холдингом, куди входить багато ключових активів, таких як елеватори та логістика. Діамантом у холдингу буде порт, який ми маємо намір побудувати, щоб перевозити зерно для наших клієнтів. Проект, вартістю 200-800 мільйонів доларів, але зараз його призупинено, - ми активно шукаємо партнерів, щоб приєдналися до нас та інвестували. Ми сподіваємось, що після виборів відкриється вікно можливостей, і ми використаємо наш шанс перед інвесторам у Європі, Азії, США та на Близькому Сході», - заявив Бахматюк.

Група компаній «Укрлендфармінг» - один з європейських лідерів сільськогосподарського виробництва, що управляє найбільшим в Україні банком чорноземів. Підприємства групи компаній працюють в 600 населених пунктах України і є одними з найбільших платників податків в країні. Агрохолдинг експортує свою продукцію до 40 країн світу.