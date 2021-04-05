Бахматюк розповів, як НАБУ спровокувало подорожчання яєць в Україні

Акціонер агрохолдингу «Укрлендфармінг» Олег Бахматюк стверджує, що втрати від незаконного переслідування з боку НАБУ призвели до скорочення його підприємства на 50% та звільнення 13 000 працівників, а ціни на яйця в Україні суттєво виросли. Про це

Українські новини.

Як розповів Олег Бахматюк, акціонер одного з найбільших агрохолдингів України «Укрлендфармінг» (до складу якого входить і один з найбільших українських виробників яєць «Авангард») в інтерв’ю ІА «Інтерфакс», переслідування з боку НАБУ призвело до закриття десятків підприємств, скорочення великої кількості працівників і падіння обсягів виробництва.

«Ми зараз 170 млн яйця в місяць виробляємо, а виробляли біля 300 млн, а у травні – 350 млн! З них – 170 млн у травні ми віддали на експорт, а цього місяця відправимо на експорт може 20 млн. Ці шановні, в лапках, розказують що коли силова структура «кошмарить» будь-яку економічну структуру, то нема ніяких наслідків. Але ось вам наочний приклад. У нас було 7 торгових домів: в Гонконзі, Сінгапурі, Малайзії, Іраку, Ліберії, Саудівській Аравії і в Дубаї. Ми залишили тільки в Дубаї. Ми витратили на відкриття торгових домів шість років і біля $25-30 млн. Але суть навіть не в доларах, а в принципі, бо ви самі розумієте, що таке зайти на ту територію і довести піковий експорт яйця до 150-170 млн на місяць, – розповідає Олег Бахматюк. – В чому питання експорту? – Це гроші в дорозі. Доставка до Сінгапуру – це 45 днів, Гонконг – ще кілька днів. Плюс ти маєш постачальнику дати відтермінування. Фактично на обслуговування цього в нас були кредитні лінії на $60-70 млн. Та завдяки доблесним діям НАБУ нам закрили всі кредитні лінії, і ми були вимушені майже повністю закрити експортний напрямок. Держава нас не підтримала, та ще й пандемія ускладнила саму логістику: зробила її довшою та дорожчою на 30%.

Тобто до загальних проблем сектору додалася ще й ця репутаційна війна. Закрили фактично 12 птахофабрик, зараз буде 13-та закрита. Падіння 50% – це більше, ніж втрати від агресії в Криму, Донецьку та Луганську, які склали 35%. Потім ми трохи відновили виробництво, але завдяки діям (директора НАБУ Артема) Ситника знову втратили половину та звільнили біля 5,5 тис. людей по «Авангарду» і ще біля 7 тис. у тваринництві».

Окрім виробництва курячих яєць, через війну НАБУ з підприємством постраждали і інші напрямки виробництва, заявляє бізнесмен: «Тваринництво в нас було 52 тис. поголів‘я, а зараз – 15,7 тис. лишилося. Тому ще воно також потребує обігових коштів, яких у нас, на жаль немає, бо закриваються кредитні лінії. Будемо об'єктивні, навряд чи тваринництво вже відновиться. Намагаємося зберегти сільгоспбізнес. Ми сіємо, але всі через оці дії НАБУ вимагають від нас передоплату, тоді як конкуренти мають якусь відстрочку. У нас же все – міндобрива, паливо, засоби захисту рослин – все по передоплаті. Тож які результати? – Вже 1,5 року стоїмо в жорсткому цейтноті, 5 місяців взагалі був постійний шторм, але вижили, працюємо. Зберегли колектив 17 тис. людей».

Переслідування агрохолдингу Олега Бахматюка призвело і до подорожчання яєць в Україні. Так, окрім суттєвого подорожчання кормів і енергоносіїв, на ціну вплинуло і значне скорочення виробництва одного з найбільших агровиробників. «Ще причина зростання собівартості в нас, що коли підприємство виробляє 350 млн яйця на місяць, то це одні постійні витрати на яйце, а коли завдяки діям наших правоохоронних органів вдвічі менше – то вони суттєво вищі. Це я знову про наше вимушене згортання експорту. «Авангард» міг би додатково експортувати мінімум на $10 млн в місяць, але ж ці чиновники ніколи в житті не побудували жодного торгового шляху і не пробували виходити на ринок Сінгапуру чи Гонконгу, де тебе ніхто не знає і тобі не дуже раді. Тож це закриття додало мінімум 20 копійок до собівартості яйця, а може й більше. Я вже не кажу про те, що ми менше податків стали платити», – заявляє бізнесмен.

До переслідування аграріїв з боку НАБУ на підприємствах агрохолдингу працювало 32,2 тисячі людей, розповів Бахматюк. За півтора року переслідування агрохолдинг був змушений скоротити близько 13-13,5 тис. людей, закрити 12 птахофабрик, а земельний банк підприємства зменшився на 170 тис. га (до 470-475 тис. га). «Ще раз повторюсь: два основних напрямки - птахівництво і тваринництво, бо вони потребували кредитних ресурсів. Ця ситуація сталась за рахунок репутаційного терору, який йде на компанію та особисто на мене як акціонера останні півтора року», – говорить акціонер «Укрлендфармінгу».

Нагадаємо, що наразі триває збір підписів народних депутатів (зараз їх вже зібрано більше 100) під зверненням до Генерального прокурора з приводу необ’єктивного слідства НАБУ. Депутати апелюють до рішення Печерського суду, яке і досі не виконано, щодо передачі справи проти Олега Бахматюка щодо рефінансування VAB банку від НАБУ до незаангажованих слідчих органів. В постанові суду міститься висновок щодо наявності прямого конфлікту інтересів директора НАБУ Артема Ситника у цій справі.