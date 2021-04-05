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    Дешева іпотека: скільки кредитів видано за місяць

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    Запуск &laquo;Доступної іпотеки 7&thinsp;%&raquo; відбувся 1 березня - Дешева іпотека: скільки кредитів видано за місяць
    Запуск «Доступної іпотеки 7 %» відбувся 1 березня
    Фото з відкритих джерел

    У березні банки отримали 212 заявок на 199,137 млн грн на участь у програмі «Доступна іпотека 7%»

    За перший місяць дії державної програми «Доступна іпотека 7%» уповноважені банки підписали 59 договорів на 43,36 млн грн.

    За даними Фонду розвитку підприємництва, з 1 березня банки отримали 212 заявок на 199,137 млн грн на участь у цій програмі.

    Станом на 2 квітня банки узгодили 59 заявок, 12 заявок – відхилили, щодо решти – триває процес опрацювання, повідомляє Finclub

    Зокрема заявки отримали 7 банків:

    • Приватбанк,
    • Ощадбанк,
    • Укргазбанк,
    • банк «Альянс»,
    • банк «Глобус»,
    • ОТП Банк,
    • Кредобанк.

    Найбільше заявок задовольнили:

    • банк «Глобус» – 22 кредити на 17,2 млн грн,
    • Приватбанк – 17 кредитів на 10,2 млн грн,
    • Укргазбанк – 7 заявок на 6,8 млн грн,
    • Кредобанк – 9 заявок на 6,5 млн грн.

    При цьому найбільше заявок надходить на вторинний ринок нерухомості – 76,2%, на первинний – 23,8%.

    Банки задовольняють заявки переважно на вторинному ринку нерухомості – 61%. Водночас на первинному ринку задовольнили 38,9% заявок.

    У регіональному розрізі найбільше кредитів отримують у Київській області та Києві – 15 кредитів на 12 млн грн і 11 кредитів на 11 млн грн відповідно. Замикає топ-3 Харківська область – 8 кредитів на 4,3 млн грн.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів 15 лютого ухвалив зміни до механізму видачі іпотеки під 7% та спростив критерії для тих, хто хоче її отримати.

    Запуск «Доступної іпотеки 7 %» відбувся 1 березня.

    Так, раніше доступну іпотеку планували надавати лише людям, які перебувають на квартирному обліку, молодим сім’ям, внутрішньо переміщеним особам, науково-педагогічним працівникам, медикам чи працівникам бюджетної сфери. Тепер ці вимоги скасували.

    Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль раніше заявив, що Кабінет міністрів планує і надалі знижувати ставку по іпотеці для українців. Зокрема, йдеться про зниження ставки до 5%.

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    Теги: кредит банк житло
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