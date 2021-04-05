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    Сервіс Uber Shuttle припиняє роботу у Києві на час локдауну

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    Минулого року сервіс вже зупиняв свою роботу - Сервіс Uber Shuttle припиняє роботу у Києві на час локдауну
    Минулого року сервіс вже зупиняв свою роботу
    Ілюстративне фото

    Терміни дії пакетів користувачів будуть автоматично продовжені

    Сервіс таксі Uber Shuttle оголосив про припинення своєї діяльності під час локдауну, який сьогодні почався у столиці.

    «Для усіх користувачів, які мали активний пакет Shuttle в акаунті Uber станом на понеділок 5 квітня, ми автоматично продовжимо термін дії пакету, коли сервіс відновить свою роботу. Ми повідомимо користувачів, як тільки маршрути знову будуть доступними», – зазначає пресслужба Uber.

    Uber Shuttle запустили у травні 2019 року. Рік тому він також призупиняв роботу на час карантину і працював у режимі Shuttle Heroes – безкоштовно для медиків.

    Нагадаємо, через збільшення кількості хворих на Covid-19 у Києві посилюють карантин з 5 до 16 квітня. У громадський транспорт, як метро, так і наземний, пускають лише за спецперепустками. Через це на магістралях міста побільшало заторів, а таксисти у декілька разів підняли ціни на проїзд.

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    Теги: таксі громадський транспорт метро ціни Uber карантин транспорт
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