Сервіс Uber Shuttle припиняє роботу у Києві на час локдауну

Терміни дії пакетів користувачів будуть автоматично продовжені

Сервіс таксі Uber Shuttle оголосив про припинення своєї діяльності під час локдауну, який сьогодні почався у столиці.

«Для усіх користувачів, які мали активний пакет Shuttle в акаунті Uber станом на понеділок 5 квітня, ми автоматично продовжимо термін дії пакету, коли сервіс відновить свою роботу. Ми повідомимо користувачів, як тільки маршрути знову будуть доступними», – зазначає пресслужба Uber.

Uber Shuttle запустили у травні 2019 року. Рік тому він також призупиняв роботу на час карантину і працював у режимі Shuttle Heroes – безкоштовно для медиків.

Нагадаємо, через збільшення кількості хворих на Covid-19 у Києві посилюють карантин з 5 до 16 квітня. У громадський транспорт, як метро, так і наземний, пускають лише за спецперепустками. Через це на магістралях міста побільшало заторів, а таксисти у декілька разів підняли ціни на проїзд.