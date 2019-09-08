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    Економіка та фінанси

    Банківські послуги тепер можна отримати за закордонним паспортом

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    Банківські послуги тепер можна отримати за закордонним паспортом

    Від 4 вересня 2019 року паспорт громадянина України для виїзду за кордон прирівнюється до внутрішнього паспорта

    Національний банк України дозволив банкам обслуговувати клієнтів за наявності закордонного паспорта.

    Про це повідомляє Державна міграційна служба.

    Згідно з листом НБУ № Р/25-0006/45577 від 4 вересня 2019 року паспорт громадянина України для виїзду за кордон прирівнюється до внутрішнього паспорта при здійсненні банківських послуг особами-резидентами.

    «Відомості «по батькові» фізичної особи-резидента, які не містяться в паспорті громадянина України для виїзду за кордон, можуть встановлюватися банками на підставі інших офіційних документів, зокрема – про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП)», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, 4 вересня у НБУ повідомили, що 29 українських банків перейшли на розрахунки з використанням міжнародного стандарту банківського рахунку (IBAN), а з 1 листопада за IBAN проводитимуться всі розрахунки в Україні.

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