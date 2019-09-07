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    Економіка та фінанси

    Гривня суттєво зміцнилася до долара та євро, – НБУ

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    Гривня суттєво зміцнилася до долара та євро, – НБУ

    Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,66 гривні

    Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 23 копійки, встановивши його на 9 вересня на рівні 25,08 гривні за долар.

    Про це йдеться у даних регулятора.

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    Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,66 гривні (на 6 вересня – 27,99 гривні).

    Як повідомлялося, Національний банк знизив облікову ставку на 0,5 процентних пункта – до 16,5%.

    Нагадаємо, міжнародні резерви України у серпні 2019 року зросли на 1,01% (на 174,83 млн доларів) до 22 015,0 млн доларів.

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