Міжнародні резерви України перевищили $22 млрд



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Резерви України в серпні 2019 зросли на $175 млн

Міжнародні резерви України у серпні 2019 року зросли на 1,01% (на 174,83 млн доларів) до 22 015,0 млн доларів. Про це повідомляє прес-служба Національного банку.

Таким чином, з початку року резерви зросли на 1,06% (на 1 194,57 доларів).

Як зазначили в НБУ, в серпні чиста купівля Національним банком валюти (299,4 млн доларів) на міжбанківському ринку компенсувала втрати на погашення і обслуговування державного боргу (257,5 млн доларів). Крім того, переоцінка фінансових інструментів дала 132,9 млн доларів.

«Станом на 1 вересня 2019 року обсяг міжнародних резервів покриває 3,5 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Національного банку», - йдеться e повідомленні.