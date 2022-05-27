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    Економіка та фінанси

    Безмитний режим торгівлі з Британією почне діяти вже в червні

    У 2021 році товарообіг між Україною та Великою Британією виріс на 40% - Безмитний режим торгівлі з Британією почне діяти вже в червні
    У 2021 році товарообіг між Україною та Великою Британією виріс на 40%
    фото з відкритих джерел

    В результаті Україна отримає додаткові обсяги валютної виручки

    Нульова митна ставка на експорт українських товарів до Великої Британії почне діяти вже на початку червня. Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко за результатами зустрічі з держсекретаркою з питань міжнародної торгівлі Великобританії Енн-Марі Тревельян.

    «Це дозволить українським експортерам збільшити обсяг вивозу продукції. В першу чергу, йдеться про такі товари, як борошно, зерно, молочна продукція, м’ясо птиці та напівфабрикати, мед, кукурудзу, цукор. В результаті залучимо до країни додаткові обсяги валютної виручки, що позитивно вплине на макрофінансову стабільність в державі», – сказала Свириденко.

    У 2021 році товарообіг між Україною та Великою Британією виріс на 40%, а обсяг прямих інвестицій в українську економіку сягнув 3 млрд доларів.

    Міністерка економіки висловила сподівання, що цього року країни також досягнуть значного прогресу включно з інвестиційною складовою.

    «Сподіваємося на подальшу співпрацю в стратегічно важливих для України галузях промисловості та сільського господарства. Нам потрібні британські інвестиції для оновлення та перебудови економіки на нових засадах із застосуванням сучасних технологій», – зазначила Свириденко.

    Україна та Велика Британія також узгодили проведення у червні інвестиційної конференції, де уряд розраховує отримати безпрецедентну бізнес-підтримку для розбудови України.

    «Сьогодні наше партнерство вийшло на принципово новий рівень, що допоможе Україні вистояти та перемогти російських агресорів», – додала віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки.

    Нагадаємо, раніше Юлія Свириденко повідомила, що Україна очікує отримати повний доступ до ринків країн G7 та Європейського Союзу до 2030 року.

    Теги: росія окупанти інвестиції експорт війна зерно Велика Британія молочна продукція Україна уряд окупація мясо мед Юлія Свириденко #stoprussia
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    Безмитний режим торгівлі з Британією почне діяти вже в червні