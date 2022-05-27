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    Роскомнагляд звітував, що масово блокує правду про війну і заклики припинити агресію

    РФ не дозволяє говорити правду про свою агресію&nbsp; - Роскомнагляд звітував, що масово блокує правду про війну і заклики припинити агресію
    РФ не дозволяє говорити правду про свою агресію 
    фото з відкритих джерел

    Російський регулятор хизується, що видалив «понад 117 тисяч фейків про сутність конфлікту, дії та втрати збройних сил»

    Керівник російського «Роскомнадзору» («Роскомнагляду») Андрій Ліпов заявив, що з кінця лютого відомство видалило 38 тисяч повідомлень із закликами до протестів проти війни в Україні. Це випливає із повідомлення на сайті відомства, пише «Медуза».

    Також російський регулятор хизується, що видалив «понад 117 тисяч фейків про сутність конфлікту, дії та втрати збройних сил» і заблокував «1177 ресурсів з українською націоналістичною пропагандою із сумарною аудиторією понад 202 мільйони користувачів», розповів Ліпов на засіданні громадської ради при «Роскомнагляді».

    Ліпов, згідно з повідомленням відомства, також розповів членам ради про величезні обсяги показів «української націоналістичної пропаганди» на початку війни. На його думку, матеріали було створено заздалегідь і «проплачено Заходом на мільярди рублів».

    До слова, російські ЗМІ запустили чергову дезінформацію. Зрадник України, так званий «представник» окупантської адміністрації Запоріжжя Володимир Рогов заявив, що Київ готувався вчинити ядерні теракти у Брянську та ще кількох містах Росії.

    Напередодні російська пропаганда назвала Анджея Дуду онуком командира Української Повстанської Армії.

    Крім того, Росія пов’язує виникнення мавпячої віспи з неіснуючими українськими біолабораторіями.

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    Теги: росія окупанти ЗМІ пропаганда війна Україна окупація #stoprussia
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    Роскомнагляд звітував, що масово блокує правду про війну і заклики припинити агресію