Роскомнагляд звітував, що масово блокує правду про війну і заклики припинити агресію
Російський регулятор хизується, що видалив «понад 117 тисяч фейків про сутність конфлікту, дії та втрати збройних сил»
Керівник російського «Роскомнадзору» («Роскомнагляду») Андрій Ліпов заявив, що з кінця лютого відомство видалило 38 тисяч повідомлень із закликами до протестів проти війни в Україні. Це випливає із повідомлення на сайті відомства, пише «Медуза».
Також російський регулятор хизується, що видалив «понад 117 тисяч фейків про сутність конфлікту, дії та втрати збройних сил» і заблокував «1177 ресурсів з українською націоналістичною пропагандою із сумарною аудиторією понад 202 мільйони користувачів», розповів Ліпов на засіданні громадської ради при «Роскомнагляді».
Ліпов, згідно з повідомленням відомства, також розповів членам ради про величезні обсяги показів «української націоналістичної пропаганди» на початку війни. На його думку, матеріали було створено заздалегідь і «проплачено Заходом на мільярди рублів».
До слова, російські ЗМІ запустили чергову дезінформацію. Зрадник України, так званий «представник» окупантської адміністрації Запоріжжя Володимир Рогов заявив, що Київ готувався вчинити ядерні теракти у Брянську та ще кількох містах Росії.
Напередодні російська пропаганда назвала Анджея Дуду онуком командира Української Повстанської Армії.
Крім того, Росія пов’язує виникнення мавпячої віспи з неіснуючими українськими біолабораторіями.