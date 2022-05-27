Роскомнагляд звітував, що масово блокує правду про війну і заклики припинити агресію

РФ не дозволяє говорити правду про свою агресію

Російський регулятор хизується, що видалив «понад 117 тисяч фейків про сутність конфлікту, дії та втрати збройних сил»

Керівник російського «Роскомнадзору» («Роскомнагляду») Андрій Ліпов заявив, що з кінця лютого відомство видалило 38 тисяч повідомлень із закликами до протестів проти війни в Україні. Це випливає із повідомлення на сайті відомства, пише «Медуза».

Також російський регулятор хизується, що видалив «понад 117 тисяч фейків про сутність конфлікту, дії та втрати збройних сил» і заблокував «1177 ресурсів з українською націоналістичною пропагандою із сумарною аудиторією понад 202 мільйони користувачів», розповів Ліпов на засіданні громадської ради при «Роскомнагляді».

Ліпов, згідно з повідомленням відомства, також розповів членам ради про величезні обсяги показів «української націоналістичної пропаганди» на початку війни. На його думку, матеріали було створено заздалегідь і «проплачено Заходом на мільярди рублів».

До слова, російські ЗМІ запустили чергову дезінформацію. Зрадник України, так званий «представник» окупантської адміністрації Запоріжжя Володимир Рогов заявив, що Київ готувався вчинити ядерні теракти у Брянську та ще кількох містах Росії.

Напередодні російська пропаганда назвала Анджея Дуду онуком командира Української Повстанської Армії.

Крім того, Росія пов’язує виникнення мавпячої віспи з неіснуючими українськими біолабораторіями.

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