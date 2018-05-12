Безвізом вже скористались півмільйона українців

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З початку дії безвізового режиму з ЄС до Європи з’їздили півмільйона українців

Президент Петро Порошенко оприлюднив дані про користування українцями безвізовим режимом з країнами Європейського Союзу. Відповідні цифри він назвав у Facebook.

«Безвізовим режимом з країнами Європейського Союзу, починаючи з червня 2017, вже скористалися півмільйона українців», - говориться у повідомленні на сторінці глави держави.

Нагадаємо, Україна найближчим часом може укласти угоди про скасування віз з чотирма країнами Латинської Америки.

В Україні вступив в силу безвіз з Об'єднаними Арабськими Еміратами.

Уряд Канади наразі не розглядає можливості запровадження безвізового режиму поїздок для українців.

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