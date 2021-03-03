Біткоїн знову перевищив $50 тис.
Курс біткоїна зростає на тлі новин про плани PayPal придбати сервіс для зберігання криптовалюти
Курс біткоїна на кріптобіржі Binance знову перевищив $50,7 тис. Перша криптовалюта зміцнюється з 28 лютого, коли був зафіксований локальний мінімум - $43 тис.
Курс зростає на тлі позитивного новинного фону. PayPal планує придбати сервіс для зберігання криптовалюти, повідомили джерела CoinDesk. Йдеться про покупку компанії Curv за $500 млн. Клієнти PayPal зі США отримали доступ до криптовалюти в листопаді 2020 року. У поточному році платіжна система додасть можливість розплачуватися цифровими грошима в 26 млн торгових точок.
Біткоїн встановив історичний максимум вартості у $58,3 тис. 21 лютого. Тоді за місяць криптовалюта подорожчала майже вдвічі. Різке зростання сталося з 8 лютого, коли компанія Tesla оголосила про покупку активу на $1,5 млрд і плани почати приймати його до оплати.
Нагадаємо, американські вчені попередили про негативний вплив майнінга біткоїнів на клімат. За їхніми спостереженнями, для цього процесу необхідно електроенергії більше, ніж використовується «цілими країнами»