Біткоїн знову перевищив $50 тис.

Курс біткоїна зростає на тлі новин про плани PayPal придбати сервіс для зберігання криптовалюти

Курс біткоїна на кріптобіржі Binance знову перевищив $50,7 тис. Перша криптовалюта зміцнюється з 28 лютого, коли був зафіксований локальний мінімум - $43 тис.

Курс зростає на тлі позитивного новинного фону. PayPal планує придбати сервіс для зберігання криптовалюти, повідомили джерела CoinDesk. Йдеться про покупку компанії Curv за $500 млн. Клієнти PayPal зі США отримали доступ до криптовалюти в листопаді 2020 року. У поточному році платіжна система додасть можливість розплачуватися цифровими грошима в 26 млн торгових точок.

Біткоїн встановив історичний максимум вартості у $58,3 тис. 21 лютого. Тоді за місяць криптовалюта подорожчала майже вдвічі. Різке зростання сталося з 8 лютого, коли компанія Tesla оголосила про покупку активу на $1,5 млрд і плани почати приймати його до оплати.

Зростання біткоїна за останні три дні

Нагадаємо, американські вчені попередили про негативний вплив майнінга біткоїнів на клімат. За їхніми спостереженнями, для цього процесу необхідно електроенергії більше, ніж використовується «цілими країнами»