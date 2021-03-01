Вчені попередили: майнінг біткоїнів впливає на клімат

Алгоритм видобутку біткоїнів ускладнюється через збільшення кількості криптовалюти у світі

Американські вчені попередили про негативний вплив майнінга біткоїнів на клімат. За їхніми спостереженнями, для цього процесу необхідно електроенергії більше, ніж використовується «цілими країнами», передає The Guardian

Видання посилається на Кембриджський індекс споживання електроенергії у біткоїнах від дослідників Кембриджського університету. Згідно з ним, кількість енергії, що використовується для створення криптовалюти, досягло рівня, еквівалентного річному вуглецевому сліду Аргентини. За словами професора економіки в Університеті Нью-Мексико Бенджаміна Джонса, мова йде про десятки терават електроенергії на рік, які використовуються тільки для майнінгу.

Вуглецевий слід – сукупність викидів усіх парникових газів, які утворились внаслідок діяльності окремої людини, організації, міста, країни тощо.

Видання пояснює, що алгоритм видобутку біткоїнів ускладнюється через збільшення кількості криптовалюти. На даний момент видобуто понад 18,5 мільйонів біткоїнів із 21 мільйона можливих, тому для майнінгу потрібно спеціальне комп'ютерне обладнання з високою обчислювальною потужністю і, як наслідок, більше енергії для його роботи.

Видобуток біткоїнів – це серйозне питання для урядів і корпорацій, що прагнуть обмежити свій вуглецевий слід. При цьому біткоїни як і раніше залишаються провідною криптовалютою. Тому вплив валюти на навколишнє середовище, швидше за все, буде зростати, припускає видання.

Раніше в лютому аналітична платформа Digiconomist, повідомляла, що кількість електроенергії, яка необхідна для майнінгу можна порівняти з тим, що за рік споживає ціла країна. При майнінгу виробляється 36,95 мегатонн вуглекислого газу на рік, приблизно як в Новій Зеландії. Викид двоокису вуглецю, який супроводжує виробництво електроенергії, у свою чергу веде до посилення парникового ефекту на планеті.

Біткоїн почав рости в ціні з березня 2020 року на тлі новин про пандемію коронавірусу, коли світові фондові ринки і ціна на нафту обвалилися. За минулий рік криптовалюта подорожчала в чотири рази і на початок січня 2021 року майже пробила позначку в 42 тисячі доларів, а до 20 лютого – 57 тисяч доларів за монету. Незабаром ціна криптовалюти стала знижуватися, на момент публікації матеріалу біткоїн коштує 48,5 тисячі доларів.