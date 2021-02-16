Біткоїн вперше перевищив $50 тисяч

Від початку року найпопулярніша в світі криптовалюта подорожчала на 70%

Вартість найпопулярнішої криптовалюти світу продовжує зростати та сьогодні вперше сягнула позначки у майже $50,7 тис, встановивши новий рекорд.

Наразі Bitcoin трохи знизився та торгується на рівні $49,08 тис. Від початку року криптовалюта подорожчала на 70%.

Bitcoin протягом останніх днів намагався пробити рівень у 50 тисяч доларів. Як пише агентство Reuters, сьогодні критовалюта зростає на тлі підйому на світових фінансових ринках. Ф'ючерси на фондові індекси США досягли рекордних максимумів. Інвестори вкладаються в надії на додаткову фінансову допомогу, яка повинна вивести найбільшу економіку світу зі спаду, викликаного коронавірусом. Президент Джо Байден просуває свій план зі стимулювання економіки на 1,9 трильйона доларів.

Найпопулярніша у світі криптовалюта дорожчає також після того, як Tesla заявила, що купила біткоїни на 1,5 млрд доларів і буде приймати їх як оплату за автомобілі. Крім Tesla, Bitcoin в останні місяці привернув безпрецедентні потоки від великих і дрібних інвесторів.

Напередодні й власникам iPhone дозволили розплачуватися біткоїнами.

Однак коливання біткоїна продовжує породжувати суперечки щодо його перспектив. Прогнози варіюються від зростання до майже пів мільйона доларів за одиницю і до повного падіння. Прибічники криптовалюти вважають підтримку діячів на кшталт Ілона Маска та зростаючий інтерес з боку інвесторів доказом її стійкості.

Однак скептики вбачають у рості біткоїна спекуляцію та відлуння його останнього буму 2017 року, що завершився крахом. Нинішній успіх криптовалюти пояснюють короткостроковим імпульсом і навіть манією, оскільки перспективи використання біткоїна в повсякденному життя досі не мають жодної конкретики.