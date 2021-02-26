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    Філліпінська криптобіржа просить повернути біткоїни, які продала за $6 тисяч

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    На біржі стався технічний збій, через що біткоїни продавалися за дуже низькою ціною - Філліпінська криптобіржа просить повернути біткоїни, які продала за $6 тисяч
    На біржі стався технічний збій, через що біткоїни продавалися за дуже низькою ціною

    Більшість клієнтів, які встигли придбати дешеві біткоїни, не збираються їх повертати

    Одна з найбільших криптобірж у Південно-Східній Азії, філіппінська PDAX, випадково продала біткоїни за дуже низькою ціною і тепер просить користувачів повернути криптовалюту.

    На біржі стався технічний збій, через що біткоїни продавалися за ціною $6 тисяч – це на 88% нижче за фактичну вартість, повідомляє Coinquora.

    Генеральний директор PDAX Нішель О. Габа пояснив, що біткоїни, які продаються за заниженою ціною, не належали біржі, відповідно процедури купівлі/продажу фактично і не проводилися. Він також додав, що адміністрація платформи ініціює скасування угод.

    Однак більшість клієнтів, які встигли придбати дешеві біткоїни, не збираються їх повертати, посилаючись на одне з правил PDAX, у якому сказано: «Замовлення, які одного разу виконані, є остаточними і безповоротними».

    Один із користувачів встиг вивести біткоїни з гаманця біржі і тепер біржа загрожує йому судовим розглядом, якщо він не поверне криптовалюту.

    Через збій постраждала і сама біржа – вона була недоступна 36 годин. І хоча адміністрація платформи запевняє, що її робота відновлена на 95%, багато користувачів заявляють, що їхні облікові записи все ще заблоковані.

    Нагадаємо, найпопулярніша криптовалюта почала втрачати у вартості зранку 22 лютого. Того дня за «монету» на криптовалютній біржі пропонували 49 651 долар.

    Станом на 18.00 за київським часом 26 лютого, вартість біткоїна стала ще нижчою – 47 823 долари, про це свідчать дані біржі Coindesk.

    Теги: біржа Біткоїн криптовалюта робота
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