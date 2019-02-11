Білий дім допускає новий «шатдаун» у США з 15 лютого



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Попередній «шатдаун» у США став рекордним в історії за тривалістю

Конгресмени досі не змогли домовитися з Трампом про фінансування для будівництва стіни на кордоні з Мексикою

Глава апарату Білого дому Мік Малвейні заявив, що вони допускають можливість початку наступного тижня нового призупинення фінансування держслужбовців («шатдаун») через суперечку президента США Дональда Трампа з Конгресом.

Про це повідомляє NBC.

Малвейні розповів, що абсолютно не може виключати відновлення «шатдауну», так як конгресмени не змогли домовитися з Трампом про фінансування для будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

«Давайте визнаємо, що в переговорах з президентом превалює точка зору радикального лівого крила Демократичної партії, згідного виділення на будівництво стіни лише $800 млн. Але це абсурдно мала цифра. Як можна таке підписати, якщо на стіну потрібно $5,7 млрд», - заявив глава апарату Білого дому.

Також Малвейні заявив, що Трамп може піти на угоду, якщо конгресмени погодяться на якийсь середній варіант, тоді президент США зможе «пошукати гроші десь ще».

Нагадємо, Сенат США наприкінці січня одноголосно підтримав законопроект, який покликаний зупинити «шатдаун» на 35 днів.

За словам президента США Дональда Трама, угода передбачає фінансування роботи уряду та деяких федеральних установ на три тижні – до 15 лютого. До цього часу двопартійна комісія працюватиме над пакетом законів щодо забезпечення безпеки на кордоні.

Трамп також заявив, що має «дуже потужну альтернативу», але сказав, що «не збирається її використовувати». Вочевидь, він має на увазі його погрози оголосити надзвичайний стан в країні.

Як повідомлялося раніше, «шатдаун» у США став рекордним в історії за тривалістю.