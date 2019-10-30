230 тис. жителів Дніпропетровщини сплачують за газ в інтернеті новини компаній



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В Особистому кабінеті споживач бачить стан рахунку, свої персональні дані, може сформувати та роздрукувати квитанцію

Майже 40% споживачів газу Дніпропетровської області зареєстровані в Особистому кабінеті на сайті 104.ua станом на кінець жовтня 2019 року. Лише з початку року кількість клієнтів, які обрали дистанційний спосіб комунікації з АТ «Дніпропетровськгаз», зросла на 44 тис.

В Особистому кабінеті споживач бачить стан рахунку, свої персональні дані, може сформувати та роздрукувати квитанцію, передати показники лічильника, сплатити за спожитий газ онлайн. Також цей сервіс дозволяє подати заявку на виклик майстра чи контролера.

«Для нас важливо отримувати зворотній зв'язок від кожного клієнта. На сьогоднішній день Особистий кабінет на сайті 104.ua є одним з онлайн-сервісів, розроблених компанією для споживачів газу. Щодня протягом останніх 4 років, ми отримуємо запитання та пропозиції від наших клієнтів через Особистий кабінет на сайті 104.ua. Сьогодні Особистий кабінет є і у мобільному форматі. Завантажити мобільний додаток 104 Mobile можна як в Google Play так і в AppStore», – прокоментувала керівник управління клієнтського сервісу АТ «Дніпропетровськгаз» Аліна Левкович.

Користуватися Особистим кабінетом можуть і споживачі, у яких встановлені загальнобудинкові лічильники. За допомогою сервісу клієнти можуть самостійно контролювати стан особового рахунку, дізнаватися обсяг спожитого природного газу, розмір нарахованої субсидії, наявність боргу або переплати.

Зареєструватися в ОК на сайті 104.ua можна самостійно, зі свого комп’ютера, або скористатися допомогою фахівців «Дніпропетровськгаз». У Центрах обслуговування клієнтів компанії є спеціально відведені для цього куточки «тонкий клієнт», що обладнані комп’ютерною технікою, з доступом до мережі інтернет. При потребі практичну допомогу в реєстрації надають менеджери Центрів обслуговування та оператори Контакт-центру за тел. (067) 00-90-104.