Данія дозволила росіянам добудувати «Північний потік-2» графіка



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Компанія Nord Stream 2 AG отримала дозвіл на будівництво газопроводів на датському континентальному шельфі

Енергетичне агентство Данії надало дозвіл на будівництво ділянки газопроводу «Північний потік-2», що проходить континентальним шельфом Данії на південному сході від острова Борнхольм у Балтійському морі. Про це йдеться в повідомленні відомства.

Таким чином, компанія Nord Stream 2 AG отримала дозвіл на будівництво газопроводів на датському континентальному шельфі. Датське енергетичне агентство надало компанії Nord Stream 2 AG дозвіл на будівництво ділянки газопроводу «Північний потік-2» на датському континентальному шельфі на південний схід від Борнхольма у Балтійському морі.

«Дозвіл видається на підставі закону про континентальний шельф і відповідно до зобов’язань Данії щодо Конвенції Організації Об’єднаних Націй з морського права. Данія зобов’язана дозволити будівництво транзитних трубопроводів з точки зору ресурсів і навколишнього середовища і, за необхідності, визначити маршрут, по якому такі трубопроводи повинні бути прокладені. Маршрут, на який видано дозвіл, показаний на малюнку», — вказано у прес-релізі.

З 2017 року компанія Nord Stream 2 AG направила три заявки в Датське енергетичне агентство за трьома різними маршрутами. 3 квітня 2017 року Датське енергетичне агентство отримало заявку на дозвіл на будівництво транзитних трубопроводів на південний схід від Борнхольма у територіальних водах Данії і на датському континентальному шельфі. Компанія відкликала цю заяву в червні 2019 року.

10 серпня 2018 року Датське енергетичне агентство отримало заявку на маршрут на північний захід від Борнхольма на континентальному шельфі. Оскільки цей маршрут викликав ряд питань щодо впливу на навколишнє середовище і судноплавство, в березні 2019 року ДЕА звернулося до компанії Nord Stream 2 AG з проханням провести дослідження південно-східного маршруту на континентальному шельфі.

15 квітня 2019 року компанія Nord Stream 2 AG подала заявку на два альтернативних варіанти маршруту на континентальному шельфі на південний схід від Борнхольма протяжністю 147 км і 164 км, відповідно.

За оцінками Датського енергетичного агентства, південно-східний маршрут на континентальному шельфі краще північно-західного. Це в основному пов’язано з оцінкою впливу на судноплавство і території «Природа 2000». Серед двох запропонованих компанією варіантів південно-східного маршруту Датське енергетичне агентство затвердило найкоротший маршрут, оскільки він забезпечує найменший ризик і вплив з точки зору екології і безпеки і тому є найкращим вибором.

Нагадуємо, на початку жовтня стало відомо, що «Газпром» побудує «Північний потік-2» в обхід Данії в разі відмови узгодити маршрут газопроводу. Про це заявив голова ради директорів «Газпрому» Віктор Зубков на Російському енергетичному тижні.

Станом на другу половину вересня, «Північний потік-2» наблизився до території Данії, яка до того моменту не надала дозвіл на його будівництво.

Нагадаємо, американський сенатор Тед Круз вважає, що Сполучені Штати можуть зупинити будівництво газопроводу «Північний потік-2», призначеного для транспортування російського природного газу до Німеччини.