Необґрунтоване зростання тарифу на транспортування газу негативно позначиться на гірничо-металургійному комплексі, - ФРУ



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Збільшення витрат на газ для підприємств України в умовах обмеженого доступу до фінансових ринків призводить до подальшого погіршення фінансового становища промисловців - ФРУ

Тариф на транспортування газу виросте в 3,5 рази - Федерації роботодавців України

Тариф на транспортування газу може вирости в 3,5 рази.

Про це йдеться у заяві Федерації роботодавців України за підсумками громадських слухань в ТОВ «Оператор ГТС України» щодо підвищення тарифів на транспортування за умови відсутності транзиту з боку Росії (нульовий варіант).

У ФРУ зазначили, що на даний час «ОГТСУ» не має ліцензії на проведення операцій, проте платежі повинні прийматися вже з грудня 2019 року. При цьому тариф на транспортування газу виросте в 3,5 рази. Саме такий варіант буде направлений на затвердження в НКРЕКП.

«І це при тому, що ціна на газ в Україні - найвища в регіоні (РФ, Білорусь, країни Східної Європи)», - підкреслили в федерації.

У Федерації також заявили, що організація слухань була вкрай незадовільною і «дивно збіглася з тристоронніми газовими переговорами в Брюсселі, де відстоювалася абсолютно зворотна позиція - підписання нового транзитного контракту і відповідно завантаження газотранспортної системи».

Федерація вважає, що слухання не відбулися по суті, оскільки в них не змогли взяти участь представники федерації і більшість галузевих асоціацій. Крім того, на слухання не з'явилися представники НКРЕКП і відповідальне керівництво «ОГТСУ», а вся відповідальність була покладена на керівника управління стратегічного розвитку компанії.

Водночас у Федерації роботодавців вважають, що розрахунки «ОГТСУ» необґрунтовані, оскільки відсутня письмова відмова «Газпрому» і європейських споживачів від транзиту газу через Україну; «Північний потік-2» не зможе в повному обсязі замінити транзит газу через ГТС України.

Разом з тим обґрунтування тарифу не містить інформації про те, яким чином буде розділена ГТС під час її виділення з АТ «Укртрансгаз», що саме буде виведено з експлуатації і як це вплине на постійні / змінні витрати.

«Необґрунтоване, на нашу думку, зростання тарифів на транспортування газу є вбивчим для конкурентоспроможності української промисловості. Збільшення витрат на газ для підприємств України в умовах обмеженого доступу до фінансових ринків і високої вартості фінансування призводить до подальшого погіршення фінансового становища промисловців, вимивання обігових коштів і, як наслідок, скорочення обсягів виробництва, інвестицій і зайнятості в базових і суміжних галузях економіки України», - підкреслили в федерації.

Зокрема, істотне збільшення тарифів негативно позначиться на гірничо-металургійному комплексі України. «А це 12% ВВП України, 29% експорту, понад 680 тис. зайнятих з урахуванням суміжних галузей», - відзначили в ФРУ.

У федерації відзначили, що першим кроком, який НКРЕКП може зробити назустріч промисловості і населенню України найближчим часом є збереження поточних тарифів на транспортування газу.