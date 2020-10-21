Більше 12% споживачів природного газу у Харкові не сплатили за доставку газу у вересні



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Сплати за тарифом призначені для обслуговування та ремонтів газорозподільних мереж

На території ліцензійної діяльності АТ «Харківміськгаз» більше 12 % споживачів газу за вересень не сплатили за доставку газу. Фахівці компанії готують для боржників 70 тис. досудових попередженнь. Після завершення карантину наявність заборгованості може стати причиною відключення від системи газопостачання.

До того ж, після обмеження послуг з розподілу газу наявний борг може бути примусово стягнено в судовому порядку, що призведе до додаткових фінансових витрат. Споживачу газу, окрім суми заборгованості, доведеться сплатити також судовий збір. Таким чином, сума додаткових витрат перевищить суму, яку споживачеві слід сплатити за послугу з доставки газу.

«Хочеться ще раз звернутись до усіх споживачів газу і закликати їх у цей непростий для всієї країни час відповідально дотримуватись платіжної дисципліни. Ваша своєчасна оплата послуг з розподілу газу – це, насамперед, кошти на вашу ж безпеку та комфорт у сезон низьких температур» – наголошує начальник відділу з продажів АТ «Харківміськгаз» Яна Карвєшкіна.

Це – життєво необхідні кошти для утримання газорозподільної системи в належному стані, виконання капітальних та поточних ремонтів на газопроводах, підтримки належного тиску газу, аби газ був доставлений до кожного споживача. А також це підтримка надійної роботи аварійно-диспетчерської служби, яка працює в умовах підвищеної небезпеки 24 години на добу, без вихідних і свят, реагують в середньому на 50 викликів щодня, виїжджають у найвіддаленіші куточки міста.

АТ «Харківміськгаз» дякує всім, хто платить своєчасно, та особливо – клієнтам, які вже заплатили за розподіл до кінця року. Таким чином вони зменшили фінансове навантаження для себе у майбутньому опалювальному періоді, а для компанії забезпечили стабільні надходження за тарифом.

Нагадаємо, сплати за тарифом призначені для утримання, обслуговування, ремонтів газорозподільних мереж, заміни обладнання. Навіть в період карантину, «Харківміськгаз» продовжує безупинно працювати для забезпечення безперебійної та безаварійної доставки газу споживачам.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу