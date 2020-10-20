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    Bloomberg назвав найкращі пенсійні системи світу

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    У рейтинг потрапили 39 країн - Bloomberg назвав найкращі пенсійні системи світу
    У рейтинг потрапили 39 країн

    Аутсайдерами експерти назвали Аргентину і Таїланд

    Нідерланди і Данія мають кращі пенсійні системи у світі. Ці країни зайняли два верхні рядки в Глобальному пенсійному індексі, пише Bloomberg.

    У рейтинг потрапили 39 країн. У половині з них ситуація погіршилася через пандемію коронавірусу – відбулося скорочення пенсійних внесків, знизилися доходи, а державний борг виріс.

    «Це неминуче відіб'ється на майбутніх пенсіях, деяким людям доведеться працювати довше, а інші повинні будуть задовольнятися нижчим рівнем життя при виході на пенсію», – сказав автор доповіді Девід Нокс.

    США зайняли 18-е місце в рейтингу. Аутсайдерами експерти назвали Аргентину і Таїланд. З країн з розвиненою економікою гіршою виявилася пенсійна система Японії, яка зайняла 32-е місце. Росія в рейтингу не потрапила.

    Минулого року Нідерланди і Данія теж стали країнами з кращого пенсійною системою. Цей результат дозволив їм потрапити в групу A – країни з надійною, стійкою, що приносить вигоду пенсійною системою. Найгірша ситуація виявилася в Таїланді, Аргентині та Туреччині.

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    Росія борг пенсійна система США Таїланд рейтинг
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