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    Родини жертв катастрофи літака Ан-26 отримали компенсації – Генштаб ЗСУ

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    На сьогодні продовжує працювати урядова комісія і триває робота з технічного розслідування катастрофи літака Ан-26 - Родини жертв катастрофи літака Ан-26 отримали компенсації – Генштаб ЗСУ
    На сьогодні продовжує працювати урядова комісія і триває робота з технічного розслідування катастрофи літака Ан-26

    Міністр оборони прийняв рішення про виплату грошової допомоги сім'ям загиблих унаслідок авіакатастрофи в розмірі 1 млн 576,5 грн (750 прожиткових мінімумів)

    Обласні військові комісаріати Сухопутних військ Збройних сил України у понеділок, 19 жовтня, виплатили сім'ям загиблих курсантів в авіакатастрофі біля Чугуєва 25 вересня одноразову грошову допомогу. Про це повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ у соцмережі Facebook.

    «Виплату в розмірі 750-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, проведено шляхом зарахування коштів на карткові рахунки, які відкриті родинами курсантів в установах банків на їхній вибір», – йдеться у повідомленні

    Зазначається, що на сьогодні продовжує працювати урядова комісія і триває робота з технічного розслідування катастрофи літака Ан-26. Сім'ям екіпажу виплати будуть здійснені після остаточного офіційного встановлення обставин і причин авіакатастрофи.

    Міністр оборони Андрій Таран 26 вересня прийняв рішення про виплату грошової допомоги сім'ям загиблих унаслідок авіакатастрофи в розмірі 1 млн 576,5 грн (750 прожиткових мінімумів) на кожного за рахунок фондів оборонного відомства.

    Нагадаємо, уряд обіцяв почати виплачувати компенсації сім'ям жертв авіакатастрофи літака Ан-26 після 15 жовтня. Компенсації передбачають виплату понад 1,5 мільйона гривень.

    Як відомо, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

    На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант – Віталій Вільховий – помер у лікарні від опіків. В’ячеслав Золочевський, у якого діагностували забої, рани та струс мозку, перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

    Курсанта В’ячеслава Золочевського, який єдиний вижив у катастрофі літака АН-26 на Харківщині 25 вересня, допитали слідчі Державного бюро розслідувань.

    Розслідування авіакатастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині проводить ДБР. Слідчі вже опитали 40 свідків у справі.

    Командування Повітряних сил опублікувало схему повітряного руху на військовому аеродромі.

    2 жовтня стали відомі перші дані з «чорних скриньок» Ан-26.

    Також 7 жовтня Уруський повідомив, що комісія встановила технічну причину нештатної роботи лівого двигуна та спрацювання датчика падіння тиску. Також розслідування засвідчило наявність грубих порушень у виконанні та організації польотів. 

     

    Харків ЗСУ міністр авіакатастрофа Генштаб літак військові розслідування Facebook курсант уряд Андрій Таран
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