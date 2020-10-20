Родини жертв катастрофи літака Ан-26 отримали компенсації – Генштаб ЗСУ



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На сьогодні продовжує працювати урядова комісія і триває робота з технічного розслідування катастрофи літака Ан-26

Міністр оборони прийняв рішення про виплату грошової допомоги сім'ям загиблих унаслідок авіакатастрофи в розмірі 1 млн 576,5 грн (750 прожиткових мінімумів)

Обласні військові комісаріати Сухопутних військ Збройних сил України у понеділок, 19 жовтня, виплатили сім'ям загиблих курсантів в авіакатастрофі біля Чугуєва 25 вересня одноразову грошову допомогу. Про це повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ у соцмережі Facebook.

«Виплату в розмірі 750-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, проведено шляхом зарахування коштів на карткові рахунки, які відкриті родинами курсантів в установах банків на їхній вибір», – йдеться у повідомленні

Зазначається, що на сьогодні продовжує працювати урядова комісія і триває робота з технічного розслідування катастрофи літака Ан-26. Сім'ям екіпажу виплати будуть здійснені після остаточного офіційного встановлення обставин і причин авіакатастрофи.

Міністр оборони Андрій Таран 26 вересня прийняв рішення про виплату грошової допомоги сім'ям загиблих унаслідок авіакатастрофи в розмірі 1 млн 576,5 грн (750 прожиткових мінімумів) на кожного за рахунок фондів оборонного відомства.

Нагадаємо, уряд обіцяв почати виплачувати компенсації сім'ям жертв авіакатастрофи літака Ан-26 після 15 жовтня. Компенсації передбачають виплату понад 1,5 мільйона гривень.

Як відомо, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант – Віталій Вільховий – помер у лікарні від опіків. В’ячеслав Золочевський, у якого діагностували забої, рани та струс мозку, перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

Курсанта В’ячеслава Золочевського, який єдиний вижив у катастрофі літака АН-26 на Харківщині 25 вересня, допитали слідчі Державного бюро розслідувань.

Розслідування авіакатастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині проводить ДБР. Слідчі вже опитали 40 свідків у справі.

Командування Повітряних сил опублікувало схему повітряного руху на військовому аеродромі.

2 жовтня стали відомі перші дані з «чорних скриньок» Ан-26.

Також 7 жовтня Уруський повідомив, що комісія встановила технічну причину нештатної роботи лівого двигуна та спрацювання датчика падіння тиску. Також розслідування засвідчило наявність грубих порушень у виконанні та організації польотів.