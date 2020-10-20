Загальна заборгованість за доставку газу перед «Миколаївгазом» перевищила 100 млн грн



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Своєчасна сплата за послугу з доставки газу – основне джерело фінансування діяльності газорозподільної компанії

Проблема заборгованості за доставку газу наразі продовжує залишатись найактуальнішою для «Миколаївгазу».

Побутові споживачі боргують газорозподільній компанії 37,9 млн гривень, бюджетні організації – 1,6 млн. гривень. Теплопостачальні підприємства за останні півроку накопичили борги у розмірі аж 61,9 млн гривень. Так, загальна сума заборгованості по всім категоріям споживачів за розподіл природного газу станом на 19 жовтня 2020 року перевищила 100 млн. гривень.

Проблему заборгованості по підприємствам ТКЕ керівництво «Миколаївгазу» неодноразово озвучувало під час робочих зустрічей в Миколаївській облдержадміністрації та на прес-конференціях у мерії. Керівництво міста та області розуміє проблему і намагається сприяти її вирішенню шляхом звернень до Уряду. А от з побутовими споживачами справи йдуть складніше.

На початку запровадження карантину держава прийняла закон, яким забороняє здійснювати відключення від газопостачання побутових споживачів, нараховувати їм штрафи і пені за несвоєчасну оплату спожитих житлово-комунальних послуг. «Миколаївгаз», як соціально відповідальна компанія, безперебійно продовжує забезпечувати таку життєво необхідну послугу, як доставка газу, аби споживачі не відчули будь-якого дискомфорту через відсутність газу (окрім випадків проведення аварійно-відновлювальних чи ремонтних робіт).

Проте, нажаль, значна кількість клієнтів компанії, а саме – 31,5 тис. споживачів, сприйняли мораторій як можливість взагалі не платити за доставку газу, нехтуючи своїми обов’язками.

АТ «Миколаївгаз» хоче нагадати, що своєчасна сплата за послугу з доставки газу – це основне джерело фінансування діяльності газорозподільної компанії.

«Сплачуючи за доставку газу, ви інвестуєте у свій комфорт. Оплата за послуги розподілу газу – це не «гроші за труби», а життєво необхідний обсяг фінансування, який спрямовується на повноцінну роботу аварійно-диспетчерської служби «104», утримання у справному технічному стані газорозподільних мереж та споруд на них, модернізацію, капітальні та поточні ремонти, підтримку належного тиску в газорозподільній системі тощо. Усе це ми робимо для того, щоб газ був доставлений до кожного нашого клієнта. У Миколаївській області нашими фахівцями обслуговується близько 9 тис км газопроводів, через які газ доставляється до 350 тис. клієнтів», - розповідає комерційний директор АТ «Миколаївгаз» Віталій Нестеренко.

В цьому місяці, аби вкотре нагадати побутовим споживачам про важливість своєчасної та в повному обсязі сплати за доставку газу, клієнтам компанії надійшли окремі платіжки, а злісні боржники отримали досудові попередження. Адже наявна заборгованість за доставку газу згідно чинного законодавства після завершення карантину може стати причиною відключення від системи газопостачання.



До того ж, згідно Кодексу ГРМ, навіть після обмеження послуг з розподілу газу, поточні нарахування будуть здійснюватись, а борг може бути примусово стягнено у судовому порядку. Боржникам, окрім суми заборгованості, доведеться сплатити також судовий збір. Чи потрібні споживачам газу додаткові фінансові витрати, вирішувати їм.

АТ «Миколаївгаз» - газорозподільна компанія, що здійснює свою діяльність на території Миколаївської області у співпраці з брендом РГК.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.

АТ «Миколаївгаз» експлуатує 8,7 тис. км газопроводів і забезпечує природним газом 8 міст, 14 селищ міського типу та 313 сіл області.

Клієнтами компанії є понад 349 тис. побутових споживачів Миколаївської області, а також 2,8 тис. підприємств, установ і організацій.