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У НБУ розповіли, які саме купюри найчастіше підроблювали

Софія Сидоренко
glavcom.ua
У НБУ розповіли, які саме купюри найчастіше підроблювали
фото ілюстративне
фото: zt-rada.gov.ua

Найчастіше у 2022 році підроблювали купюри старого зразка

Рівень підроблення банкнот гривні у 2022 році знизився щонайменше у три рази. Про це повідомляє Національний банк України. 

За даними останнього моніторингу стану вилучення з обігу банкнот національної валюти на 1 мільйон штук справжніх купюр гривні припадало близько 2,2 підроблених. Минулого року цей показник складав 7,1 банкноти. Варто зазначити, що за даними Європейського центрального банку у країнах ЄС у 2022 році на 1 мільйон справжніх банкнот припадало 13 несправжніх купюр. 

У НБУ розповіли, які саме купюри найчастіше підроблювали фото 1
сайт Національного банку України

Попри зниження кількості підроблених банкнот, фальшивомонетники нікуди не зникли. У НБУ розповіли, які саме купюри найчастіше підроблювали.

Найчастіше у 2022 році підроблювали купюри старого зразка. За даними НБУ, 92% фальшивок припадали на 3 номінали, як-от:

  • 500 гривень (39% від загальної кількості вилучених підробок і 57% від їх загальної суми)
  • 200 гривень (45% та 26% відповідно)
  • 100 гривень (8% та 2%)

Інші 8% припали на банкноти номіналом 5, 10, 20, 50 та 1000 гривень. 

Щодо підробки банкнот нового зразка, то за даними моніторингу 2022 року на 1 мільйон справжніх банкнот національної валюти нового зразка припадає 0,2 підроблених. Нові банкноти підробляли лише у 11% від усіх зафіксованих випадків підробок. 

Річ у тім, що банкноти нового зразка, які НБУ ввів у обіг у 2015-2020 роках, мають посилену систему захисту. Для захисту банкнот високого номіналу застосовують інноваційні оптично-змінні елементи захисту. Ці елементи з легкістю можуть перевірити громадяни, а шахраям дуже важко їх відтворити. 

Щодо іноземної валюти, то шахраї її теж підроблювали у 2022 році.

За даними моніторингу серед підроблених банкнот вилучених з обігу переважали:

  • долари США. Їх підробляли найчастіше – у 91% зафіксованих випадків. Найбільше підробок припадали на банкноти у 50 та 100 доларів.
  • євро. Інші 8% підробки іноземних валют припали на цю валюту, а саме на банкноти у 20 та 100 євро. 

Аби випадково не стати власником фальшивої банкноти, потрібно розумітися на елементах захисту купюр гривні. Серед них:

  • рельєфність окремих зображень із лицьового боку банкноти, що забезпечується спеціальним видом друку, що перевіряється на дотик
  • наявність водяних знаків, наявність наскрізного елемента, наявність повністю зануреної в товщу паперу захисної стрічки, які можна перевірити візуально проти світла
  • зображення, виконані оптично-змінними фарбами, які змінюють колір «віконна» (частково введена в товщу паперу) полімерна захисна стрічка відповідного кольору латентне зображення цифрового позначення номіналу, які можна розпізнати візуально, змінюючи кут нахилу банкноти

У випадку, якщо є невпевненість у справжності грошей, варто звернутися до банків, які передають надані банкноти на перевірку до НБУ.

Нагадаємо, що НБУ нещодавно заявив про скорочення рівня інфляції.

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Теги: Національний банк статистика Європейський союз

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