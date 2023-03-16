Рівень інфляції в Україні скоротився: НБУ озвучило дані

У НБУ оцінили рівень інфляції на початку лютого 2023 року

Фахівці оцінили рівень інфляції в Україні. Кажуть, що вона знижується другий місяць поспіль. Про це, спираючись на дані Держстату, повідомляє Національний банк України.

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За даними НБУ, рівень інфляції у річному вимірі знизився з 26,0% до 24,9%. Зазначається, що скорочення відбулося раніше, ніж прогнозували.

Серед факторів, що цьому сприяли:

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збільшення пропозиції продовольства та пального

краща ситуація в енергетиці

поліпшення інфляційних очікувань та сприятлива ситуація на валютному ринку, зокрема завдяки заходам НБУ

«Ці чинники знівелювали ефекти від вищих витрат бізнесу, понесених для забезпечення безперервної діяльності в умовах відключень електроенергії», – пишуть у НБУ.

Щодо подальшої цінової динаміки Нацбанк і надалі очікує зниження інфляції. НБУ зазначає, що для цього продовжують зберігати облікову ставку на рівні 25%. А також Нацбанк вживає додаткових заходів задля посилення привабливості гривневих активів і підтримання курсової стабільності.

Крім того, Нацбанк оприлюднив перелік продуктів, які пригальмували у зростанні ціни. Серед них: хліб, борошняні вироби, консерви, молочні продукти та соняшникова олія. Також завдяки зміцненню гривні сповільнилося подорожчання імпортних товарів. Також повільніше зростали ціни на борошно, м’ясо та крупи.

Однак через низький врожай швидше зросли ціни на овочі, а саме цибулю моркву та тепличні овочі. Останні зросли в ціні ще й через більші витрати бізнесу, а також внаслідок землетрусу в Туреччині.

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«Суттєво зменшилися темпи подорожчання пального завдяки зниженню світових цін на нафту, скороченню дефіциту електроенергії та зменшенню попиту на нього через теплу погоду та значні запаси», – зазначили у НБУ.

Нагадаємо, що нещодавно Національний банк України скоротив продаж валюти на міжбанку.